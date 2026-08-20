Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил старт «Динамо Мх» в сезоне РПЛ.

– Вверху [турнирной таблицы] Евсеев чудеса творит.

– Евсеев – новый Андрей Талалаев?

– Нет, нет, нет. Талалаев ещe на столы не запрыгивает. Сейчас на выезде надо вообще столы хорошо делать, потому что они [«Динамо» Махачкала] скоро всей командой будут запрыгивать.

– Ну, по делу.

– По делу. Ради бога! Он может всe делать. Единственное только не матом в эфире федерального канала. В интернете можно. И всe нормально. Знаешь как? Если сейчас Евсеев будет продолжать творить то, что он творит, и всех восхищать, то Евсеев не задумываясь пойдeт в «Локомотив».