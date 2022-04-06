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Шомуродов: «У многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов высказался о нежелании большинства российских футболистов уходить в европейские клубы.

– Ты, парень родом из Узбекистана, играешь в знаменитом клубе, одной из лучших лиг, живешь в одном из самых знаменитых городов мира. А большинство футболистов РПЛ не хочет никуда уезжать. Как думаешь, почему у тебя больше амбиций, чем у российских игроков?

– Может, не хотят рисковать. Когда я пришел в «Дженоа», это был большой риск. Новый, более сильный чемпионат, непонятно было – заиграю или нет. Но у меня в голове с детства было, что хочу там играть.

– У тебя были разговоры с ребятами из «Ростова» на эту тему?

– Когда перешел в «Рому», разговаривал с Паршивлюком. Он хвалил меня, говорил, что я выбрал правильный путь, и это пример для многих игроков.

Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чем-то другом.

  • Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
  • Затем узбекский нападающий перешел в «Дженоа», а оттуда – в «Рому».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.04.2022 12:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +57

    Atyrau85 6 апреля, 15:01

    красава

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    Рейтинг: +4400

    hevbn 28 6 апреля, 14:21

    К сожалению не желание рисковать для того чтобы попытаться добиться больше, чем у тебя есть характерно не только для футболистов , у нас почти вся Лига играет мягко говоря в не очень смелый футбол. А ведь как раз риск вернее умение рискнуть в нужный момент и есть суть любого спорта.

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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 > hevbn 28 6 апреля, 14:53

    Смотрю я на Атлетико, и она играет как самые убогие клубы в России... а ведь недавно он брал чемпионат испании

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