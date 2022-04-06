Шомуродов: «У многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов высказался о нежелании большинства российских футболистов уходить в европейские клубы.

– Ты, парень родом из Узбекистана, играешь в знаменитом клубе, одной из лучших лиг, живешь в одном из самых знаменитых городов мира. А большинство футболистов РПЛ не хочет никуда уезжать. Как думаешь, почему у тебя больше амбиций, чем у российских игроков?

– Может, не хотят рисковать. Когда я пришел в «Дженоа», это был большой риск. Новый, более сильный чемпионат, непонятно было – заиграю или нет. Но у меня в голове с детства было, что хочу там играть.

– У тебя были разговоры с ребятами из «Ростова» на эту тему?

– Когда перешел в «Рому», разговаривал с Паршивлюком. Он хвалил меня, говорил, что я выбрал правильный путь, и это пример для многих игроков.

Считаю, что у многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А. Просто там немного другое отношение к футболу, усилий надо приложить больше. Нужно думать только о тренировках, а не о чем-то другом.