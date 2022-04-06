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  • Кавазашвили: «Если «Спартак» вылетит из РПЛ, болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна»

Кавазашвили: «Если «Спартак» вылетит из РПЛ, болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна»

6 апреля 2022, 11:30
13

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном вылете московской команды в ФНЛ.

«Если «Спартак» вылетит из РПЛ, то болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна. Половина Москвы будет в красно-белых цветах отчаяния.

Это же самый настоящий позор – тратить больше всех денег в лиге и вылететь из нее.

Мне даже страшно представить, что болельщики сделают с игроками, если встретят их на улице или в ресторане. Это будет очень серьезный разговор.

Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.
  • Команда лишилась математических шансов на чемпионство.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (13)
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jek718875
1649234214
Физический контакт с Соболевым это в точку, ставлю 5+(почувствует тяжесть халявных денег)
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САДЫЧОК
1649237779
Я , года два говорю , что беда Спартака- это Джикия ! Играть , в каждом матче в 10 ром не реально ! И таких Джикий около 5 игроков !
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Persona_non_Grata
1649238008
Хватит нагнетать - никуда Спартак не вылетит - с 7-го места не вылетают, а именно там мы финишируем ! Результат неудовлетворителен, но ...
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Lilipyt
1649238214
Спартак вряд ли вылетит, есть команды и послабее. Такое уже случалось в истории Спартака зависнуть в середине таблицы, в конце чемпионата. Тут уже ни чего нового.
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mihail200606
1649242258
Прикольно было бы.. Но не вылетит, естественно...
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NewLife
1649243929
Бредовые вопли маразматика.
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sined1951
1649249046
Вылета еще не произошло, а Кавазашвили уже подзуживает народ.Сразу видно бывшего функционера РФС.
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Форвард 79
1649254689
Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт», – Да только арбитра рядом не окажется и фол ни кто не свистнет)))
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