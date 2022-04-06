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Кавазашвили: «Если «Спартак» вылетит из РПЛ, болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном вылете московской команды в ФНЛ.

«Если «Спартак» вылетит из РПЛ, то болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна. Половина Москвы будет в красно-белых цветах отчаяния.

Это же самый настоящий позор – тратить больше всех денег в лиге и вылететь из нее.

Мне даже страшно представить, что болельщики сделают с игроками, если встретят их на улице или в ресторане. Это будет очень серьезный разговор.

Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.
  • Команда лишилась математических шансов на чемпионство.

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Источник: Sport24

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06.04.2022 11:30
Комментарии18
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    Рейтинг: +1455

    Форвард 79 6 апреля, 17:18

    Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт», –
    Да только арбитра рядом не окажется и фол ни кто не свистнет)))

    0
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    Рейтинг: +652

    sined1951 6 апреля, 15:44

    Вылета еще не произошло, а Кавазашвили уже подзуживает народ.Сразу видно бывшего функционера РФС.

    0
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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 15:24

    Если Спартак вылетит из РПЛ, болельщики команды проглотят это с аппетитом. И не пикнут. Потому, как привыкли уже к опозориваниям.

    1
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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 14:18

    Бредовые вопли маразматика.

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner > NewLife 6 апреля, 15:25

    Да, крыша у бывшего вратаря течь дала...(

    0
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    Рейтинг: +7369

    mihail200606 6 апреля, 13:50

    Прикольно было бы.. Но не вылетит, естественно...

    0
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    Рейтинг: +1031

    Lilipyt 6 апреля, 12:43

    Спартак вряд ли вылетит, есть команды и послабее. Такое уже случалось в истории Спартака зависнуть в середине таблицы, в конце чемпионата. Тут уже ни чего нового.

    1
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata 6 апреля, 12:40

    Хватит нагнетать - никуда Спартак не вылетит - с 7-го места не вылетают, а именно там мы финишируем ! Результат неудовлетворителен, но ...

    3
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    Рейтинг: +8967

    САДЫЧОК 6 апреля, 12:36

    Я , года два говорю , что беда Спартака- это Джикия ! Играть , в каждом матче в 10 ром не реально ! И таких Джикий около 5 игроков !

    1
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 6 апреля, 12:40

    Два года читаю этот бред (((

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    Рейтинг: +8967

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 6 апреля, 12:50

    Вылетят , иначе запоешь !

    0
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 6 апреля, 13:15

    Во первых - НИКУДА не вылетят, а во вторых ИНАЧЕ петь не умею, кстати пою не плохо и голос и слух есть ))) Но главное, стараюсь быть непредвзятым и личные антипатии не привязывать к оценкам !
    p.s. Кстати " около 5 " - это сколько и около чего или кого ? )))

    3
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    Рейтинг: +396

    Мост > САДЫЧОК 6 апреля, 13:38

    Согласен,он в каждой игре косячит,даже Жиго ему много раз "пихал".

    1
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    Рейтинг: +526

    Forvard47 6 апреля, 12:15

    Как бы хотелось бы на это посмотреть... Верим в Спартак он сможет добиться 15 или 16 места

    1
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    Рейтинг: +3887

    tarasofka 6 апреля, 11:50

    динамо вылетело - и что-то было? ничего не было. так же и хряки. повизжат чуть-чуть и пойдут открывать атласы, изучать новые города для выездов на матчи фнл))

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