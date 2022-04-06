Кавазашвили: «Если «Спартак» вылетит из РПЛ, болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном вылете московской команды в ФНЛ.
«Если «Спартак» вылетит из РПЛ, то болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна. Половина Москвы будет в красно-белых цветах отчаяния.
Это же самый настоящий позор – тратить больше всех денег в лиге и вылететь из нее.
Мне даже страшно представить, что болельщики сделают с игроками, если встретят их на улице или в ресторане. Это будет очень серьезный разговор.
Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт», – сказал Кавазашвили.
- «Спартак» набрал 27 очков в 23 турах РПЛ и идет на 10-м месте.
- Отрыв от зоны прямого вылета – 6 баллов.
- Команда лишилась математических шансов на чемпионство.
Источник: Sport24