Кавазашвили: «Если «Спартак» вылетит из РПЛ, болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном вылете московской команды в ФНЛ.

«Если «Спартак» вылетит из РПЛ, то болельщики разгромят стадион и доберутся до Федуна. Половина Москвы будет в красно-белых цветах отчаяния.

Это же самый настоящий позор – тратить больше всех денег в лиге и вылететь из нее.

Мне даже страшно представить, что болельщики сделают с игроками, если встретят их на улице или в ресторане. Это будет очень серьезный разговор.

Соболев наконец-то узнает, как на самом деле выглядит физический контакт», – сказал Кавазашвили.