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38-летний Жирков вернулся к тренировкам в общей группе «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о возвращении к полноценным тренировкам защитника Юрия Жиркова.

«Жирков тренируется в общей группе, пока всe нормально. Будем надеяться, что сыграет в ближайшем матче с ЦСКА. Но всe будет зависеть от решения медицинского штаба и тренера», – сказал Терюшков.

  • 38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.
  • В его активе 2 матча в составе «Химок».
  • Домашняя встреча с ЦСКА запланирована на 9 апреля, 14:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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