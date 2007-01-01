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«Наполи» предложит Хвиче контракт на пять лет (Tuttomercatoweb)

«Наполи» работает над трансфером полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Неаполитанский клуб готов заключить с 21-летним футболистом контракт на пять сезонов.

Ближайшие несколько недель станут решающими в переговорах между сторонами.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • 24 марта хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.

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Источник: Tuttomercatoweb

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13362

    NewLife 44 минуты назад

    А также включат в отряд космонавтов))

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