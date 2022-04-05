«Наполи» предложит Хвиче контракт на пять лет (Tuttomercatoweb)

«Наполи» работает над трансфером полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Неаполитанский клуб готов заключить с 21-летним футболистом контракт на пять сезонов.
Ближайшие несколько недель станут решающими в переговорах между сторонами.
- Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
- 24 марта хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.
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Источник: Tuttomercatoweb