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Жирков: «Абрамович не похож на миллиардера. Он скромный и тихий»

Защитник «Химок» Юрий Жирков поделился воспоминаниями об общении с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Конечно, пересекались с Абрамовичем в Англии. Заходил к нам в раздевалку после игр. Да и на базу приезжал.

Даже в настольный теннис играли. В порядке ли он? Да, хорош. Но меня не обыгрывал (смеeтся).

Абрамович скромный, тихий и чуть ли не застенчивый. Не похож на миллиардера – такое ощущение возникало даже просто по общению. Ну и для человека, который имеет много денег, одевается очень скромно.

Если говорили, то просто, как дела. Моя супруга спрашивала: «Нам нужно найти водителя – может, как-то поможете?». Абрамович уточнял: «У тебя права есть?». Жена ответила, что есть, а Роман Аркадьевич такой: «Садись и езжай».

Найти водителя в другой стране очень тяжело. Да и по квартире обращались к Марине Грановской... Она нам сказала: «В Лондоне много офисов, которые сдают, – пойдите и там снимите».

Когда я уже ушeл из «Челси», мне Иванович рассказывал, что через год-полтора всe изменилось – условия для иностранцев стали лучше», – рассказал Жирков.

  • Россиянин выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.
  • Абрамович близок к продаже клуба, которым владеет с 2003 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +26558

    Боцман59rus 26 минут назад

    _ дурачек Юрка, точнее ребенок мозгами>)))

    1
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    Рейтинг: +1238

    balam > Боцман59rus 15 минут назад

    жена круче

    0
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    Рейтинг: +4553

    алдан2014 31 минуту назад

    За то он в душе Наполеон

    0
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    Рейтинг: +7369

    mihail200606 56 минут назад

    Не помогло.. Все равно отпрессовали...

    0
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    Рейтинг: +13362

    NewLife 1 час назад

    Много ли Жирков общался с миллиардерами, чтобы судить, кто на кого похож. Рассказал бы лучше, кто похож, а кто нет, на футболиста уровня Челси у нас.

    0
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    Рейтинг: +1094

    Беспонтий 1 час назад

    скромный тихий и чуть ли не застенчивый
    для человека который имеет много денег одевается очень скромно
    не похож на миллиардера
    у тебя права есть
    садись и езжай

    -----
    кого то мне этот персонаж напоминает

    2
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    Рейтинг: +4553

    алдан2014 > Беспонтий 30 минут назад

    Из 12 стульев?

    1
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    Рейтинг: +61373

    portero 1 час назад

    Да и яхта окенская скромная, у нас кораблики ВМФ меньше и хуже оснащены...

    3
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    Рейтинг: +1955

    spam2009 1 час назад

    Если бы тебе фартануло такие бабки скомуниздить ты бы тоже себя тихо вел и пил шампусик на яхте без палева, если не дурак конечно типа выродков малолетних. счастье любит тишину

    4
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    Рейтинг: +5888

    порт 1 час назад

    Скромно наворовал, и тихо наслаждается жизнью.

    2
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