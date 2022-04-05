Жирков: «Абрамович не похож на миллиардера. Он скромный и тихий»

Защитник «Химок» Юрий Жирков поделился воспоминаниями об общении с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Конечно, пересекались с Абрамовичем в Англии. Заходил к нам в раздевалку после игр. Да и на базу приезжал.

Даже в настольный теннис играли. В порядке ли он? Да, хорош. Но меня не обыгрывал (смеeтся).

Абрамович скромный, тихий и чуть ли не застенчивый. Не похож на миллиардера – такое ощущение возникало даже просто по общению. Ну и для человека, который имеет много денег, одевается очень скромно.

Если говорили, то просто, как дела. Моя супруга спрашивала: «Нам нужно найти водителя – может, как-то поможете?». Абрамович уточнял: «У тебя права есть?». Жена ответила, что есть, а Роман Аркадьевич такой: «Садись и езжай».

Найти водителя в другой стране очень тяжело. Да и по квартире обращались к Марине Грановской... Она нам сказала: «В Лондоне много офисов, которые сдают, – пойдите и там снимите».

Когда я уже ушeл из «Челси», мне Иванович рассказывал, что через год-полтора всe изменилось – условия для иностранцев стали лучше», – рассказал Жирков.

Россиянин выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.

Абрамович близок к продаже клуба, которым владеет с 2003 года.

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