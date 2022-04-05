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  • Жирков: «Абрамович не похож на миллиардера. Он скромный и тихий»

Жирков: «Абрамович не похож на миллиардера. Он скромный и тихий»

5 апреля 2022, 13:39
12

Защитник «Химок» Юрий Жирков поделился воспоминаниями об общении с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Конечно, пересекались с Абрамовичем в Англии. Заходил к нам в раздевалку после игр. Да и на базу приезжал.

Даже в настольный теннис играли. В порядке ли он? Да, хорош. Но меня не обыгрывал (смеeтся).

Абрамович скромный, тихий и чуть ли не застенчивый. Не похож на миллиардера – такое ощущение возникало даже просто по общению. Ну и для человека, который имеет много денег, одевается очень скромно.

Если говорили, то просто, как дела. Моя супруга спрашивала: «Нам нужно найти водителя – может, как-то поможете?». Абрамович уточнял: «У тебя права есть?». Жена ответила, что есть, а Роман Аркадьевич такой: «Садись и езжай».

Найти водителя в другой стране очень тяжело. Да и по квартире обращались к Марине Грановской... Она нам сказала: «В Лондоне много офисов, которые сдают, – пойдите и там снимите».

Когда я уже ушeл из «Челси», мне Иванович рассказывал, что через год-полтора всe изменилось – условия для иностранцев стали лучше», – рассказал Жирков.

  • Россиянин выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год.
  • Абрамович близок к продаже клуба, которым владеет с 2003 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Химки Жирков Юрий Абрамович Роман
Комментарии (12)
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порт
1649156043
Скромно наворовал, и тихо наслаждается жизнью.
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spam2009
1649156629
Если бы тебе фартануло такие бабки скомуниздить ты бы тоже себя тихо вел и пил шампусик на яхте без палева, если не дурак конечно типа выродков малолетних. счастье любит тишину
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portero
1649156710
Да и яхта окенская скромная, у нас кораблики ВМФ меньше и хуже оснащены...
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Беспонтий
1649157206
скромный тихий и чуть ли не застенчивый для человека который имеет много денег одевается очень скромно не похож на миллиардера у тебя права есть садись и езжай ----- кого то мне этот персонаж напоминает
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NewLife
1649158840
Много ли Жирков общался с миллиардерами, чтобы судить, кто на кого похож. Рассказал бы лучше, кто похож, а кто нет, на футболиста уровня Челси у нас.
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mihail200606
1649159709
Не помогло.. Все равно отпрессовали...
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алдан2014
1649161206
За то он в душе Наполеон
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Боцман59rus
1649161474
_ дурачек Юрка, точнее ребенок мозгами>)))
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Soccerdealer63
1649185310
Юрок, несмотря на свой преклонный возраст, явно задержался в общнм развитии на футбольном поле))) Убийцы, грабители и воры ему, скорее всего, представляются в виде бородочей с золотыми зубами во рту, серьгой в ухе и окровавленным кинжалом в правой руке... РОВНО ТАК, как этот персонаж был представлен МКртачаном в бессмертном детсом фильме "Айболит 66"))) Жирок, ОЧНИСЬ! Вспомни Доктора Лектера, чего уж ту про абрашу)))
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