Жирков: «Если бы не «Химки», поехал бы играть в Дубай»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что мог перейти зимой в клуб из ОАЭ.
— Были другие варианты продолжения карьеры, помимо «Химок»?
— Когда еще восстанавливался, у Германа Ткаченко, который помогает мне с переходами, были встречи. Говорили про вариант с клубом из Дубая. Но это были только разговоры.
— Готов был поехать в Дубай?
— Если бы не было предложений, думаю, поехал бы туда играть.
- Жирков пополнил «Химки» зимой.
- В августе ему исполнится 39 лет.
- Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.
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Источник: «Спорт-Экспресс»