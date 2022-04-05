Жирков: «Если бы не «Химки», поехал бы играть в Дубай»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что мог перейти зимой в клуб из ОАЭ.

— Были другие варианты продолжения карьеры, помимо «Химок»?

— Когда еще восстанавливался, у Германа Ткаченко, который помогает мне с переходами, были встречи. Говорили про вариант с клубом из Дубая. Но это были только разговоры.

— Готов был поехать в Дубай?

— Если бы не было предложений, думаю, поехал бы туда играть.

Жирков пополнил «Химки» зимой.

В августе ему исполнится 39 лет.

Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

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