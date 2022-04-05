Малком: «Если забью еще шесть мячей, буду считать, что цель выполнена»

Вингер «Зенита» Малком ответил на вопрос о своей бомбардирской цели на остаток сезона.

– За последний месяц ты забил больше, чем за весь прошлый сезон. У тебя вообще есть какая-то цель по голам в этом сезоне?

– Чем больше, тем лучше! Сколько там у нас матчей осталось до финиша?

Думаю, если забью еще шесть мячей, буду считать, что цель выполнена. Да, шесть, чтобы в сумме за сезон было 13 голов.

В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции