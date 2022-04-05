Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

Малком: «Если забью еще шесть мячей, буду считать, что цель выполнена»

Вингер «Зенита» Малком ответил на вопрос о своей бомбардирской цели на остаток сезона.

– За последний месяц ты забил больше, чем за весь прошлый сезон. У тебя вообще есть какая-то цель по голам в этом сезоне?

– Чем больше, тем лучше! Сколько там у нас матчей осталось до финиша?

Думаю, если забью еще шесть мячей, буду считать, что цель выполнена. Да, шесть, чтобы в сумме за сезон было 13 голов.

  • В этом сезоне Малком провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
  • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Контракт бразильца рассчитан до июня 2024-го.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Три футболиста «Зенита» в числе номинантов на звание автора лучшего гола РПЛ в феврале и марте 9
Сафонов, Клаудиньо, Малком, Языджи и Кухта – в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии WhoScored
РПЛ. «Зенит» благодаря дублю Малкома разгромил «Арсенал» и лидирует с шестиочковым отрывом 36
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11