АПЛ. «Арсенал» разгромно проиграл «Кристал Пэлас»

В 31-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» дома победил «Арсенал» со счетом 3:0.

Хозяева поля крупно выиграли благодаря голам Жана-Филиппа Матета, Жордана Айю и Вилфрида Заха.

«Арсенал» упустил возможность вернуться в топ-4 АПЛ и остался на пятом месте. «Пэлас» поднялся на девятую строчку.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Матета, 16; 2:0 – Ж. Айю, 24; 3:0 – Заха, 74 (с пенальти).

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