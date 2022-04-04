Титов: «Спартак» соответствует своему нынешнему месту в чемпионате»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах команды в этом сезоне РПЛ.

— Дерби позволило прикинуть, на что претендуют «Локомотив» и «Спартак»?

— Только в какой-то степени. У железнодорожников проблем хватает — то очередной тренер сбежал, то легионеры уехали. Но команда держится, моментами показывая неплохой футбол.

Помогла качественная селекция, результатом которой стало появление Керка, Кухты, Изидора, уже забивающих за новый клуб. Думаю, что с таким пополнением ему по силам побороться за место в пятерке.

Что касается «Спартака», то он продолжает пребывать в состоянии поиска — новый тренер, новые футболисты. Прав Олег Иванович Романцев, которого удивляет спад Ларссона с Соболевым и тормоз в прогрессе Бакаева и Зобнина.

Тот же Бакаев обижается, когда его меняют. Да ты делай свое дело — забивай! До перерыва Зелимхан был действительно неплох, но во втором тайме подсел. А обиды — это все эмоции. Я бы ему посоветовал меньше обид и больше голов.

Как ни печально, пока «Спартак» соответствует своему нынешнему месту в чемпионате. Вот и остается только вспоминать слова великого Николая Петровича Старостина, частенько повторявшего, что последней умирает надежда.

«Спартак» в последних 13 встречах РПЛ победил 2 раза.

Московский клуб и зону вылета разделяют 6 очков.

«Спартак» еще ни разу не вылетал из РПЛ.

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