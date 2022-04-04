«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на домашнем стадионе в 30-м туре РПЛ

Матч 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Металлург», а не на «Солидарность Самара Арене».

Это связано с планами провести на основном домашнем стадионе «Крыльев» Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

Чтобы «Металлург» смог принять игру, его предстоит привести в соответствие требованиям РПЛ.

Матч «Крылья» – «Локо» состоится 21 мая.

Фестиваль в Самаре будет проводиться с 18 по 24 мая.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery