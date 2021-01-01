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«Крылья Советов» не смогут принять «Локомотив» на домашнем стадионе в 30-м туре РПЛ

Матч 30-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Металлург», а не на «Солидарность Самара Арене».

Это связано с планами провести на основном домашнем стадионе «Крыльев» Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

Чтобы «Металлург» смог принять игру, его предстоит привести в соответствие требованиям РПЛ.

  • Матч «Крылья» – «Локо» состоится 21 мая.
  • Фестиваль в Самаре будет проводиться с 18 по 24 мая.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13524

    Skull_Boy 1 час назад

    Езжайте в Саранск там стадион стоит просто так стоит

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    Рейтинг: +1824

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    То чувство, когда на футбольных стадионах важнее все, кроме футбола!

    3
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    Рейтинг: +15196

    Cleaner 2 часа назад

    Всем новостям новость!...)

    0
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