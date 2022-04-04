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  • «МЮ» и «Барселона» поддержали ван Гаала, который борется с раком

«МЮ» и «Барселона» поддержали ван Гаала, который борется с раком

4 апреля 2022, 08:21
3

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» обратились к главному тренеру сборной Нидерландов Луи ван Гаалу.

  • 70-летний специалист сообщил, что болен раком.
  • Он возглавлял «МЮ» с 2014 по 2016 год, а «Барсу» – с 1997 по 2000 и с 2002 по 2003 год.

«Все в «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают нашего бывшего тренера Луи ван Гаала в его борьбе с раком. Желаем тебе сил и мужества, Луи», – говорится в публикации английского клуба.

«Наши мысли и молитвы обращены к бывшему тренеру Луи ван Гаалу, у которого диагностировали рак простаты. Держись, Луи, и выздоравливай скорее», – написала пресс-служба каталонцев.

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Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона ван Гаал Луи
Комментарии (3)
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zigbert
1649071981
Пусть хватит сил побороть болезнь. Здоровья тебе Луи!
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Tempos
1649138022
Здоровья и стойкости своеобразному Гаалу... помним его эпическое "падение"...очень надеюсь перед болезнью он выстоит...
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житель СПб
1649431203
У моего друга это заболевание уже больше пяти лет, и он не рассказывает об этом всем желающим. Конечно, здоровья! Это заболевание сейчас неплохо лечится.
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