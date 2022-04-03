Червиченко: «Вылет «Спартака» исключен. У него хороший набор игроков»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в вылет команды из РПЛ. Накануне она уступила «Локомотиву» (0:1).

«Вылет «Спартака» исключен. У них хороший набор игроков. Даже Паоло Ваноли, который учится тренировать красно-белых, не способен на такое», – считает Червиченко.

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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