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Червиченко: «Вылет «Спартака» исключен. У него хороший набор игроков»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в вылет команды из РПЛ. Накануне она уступила «Локомотиву» (0:1).

«Вылет «Спартака» исключен. У них хороший набор игроков. Даже Паоло Ваноли, который учится тренировать красно-белых, не способен на такое», – считает Червиченко.

  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • У «Спартака» в последних 13 матчах РПЛ 2 победы.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: Sport24

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