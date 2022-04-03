Бородин, Кривцов, Олусегун – в старте «Краснодара» на игру с «Динамо»; Лаксальт, Захарян, Смолов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Мацукатов, Волков, Манелов, Окоронкво.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин, Н’Жи, Гладышев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 14:00 по Москве.

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