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Бородин, Кривцов, Олусегун – в старте «Краснодара» на игру с «Динамо»; Лаксальт, Захарян, Смолов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Бородин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Исаенко, Литвинов, Газинский, Якимов, Мацукатов, Волков, Манелов, Окоронкво.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Тюкавин, Н’Жи, Гладышев.

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Источник: РПЛ

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Комментарии2
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    Рейтинг: +134

    Legion-o 24 минуты назад

    Похоже Динамо опять без медалей, а так все хорошо начиналось... Как хочется ошибиться!

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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    Ничейка и та будет хорошим результатом...

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