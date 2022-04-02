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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», Изидор забил в четвертом матче подряд

«Локомотив» в 23-м туре РПЛ оказался сильнее «Спартака». В четвертом матче турнира подряд отличился купленный зимой у «Монако» Вильсон Изидор.

Команда Дмитрия Лоськова поднялась на пятое место. «Спартак» остался на десятой строчке.

У «Спартака» в первом тайме забил Квинси Промес, но гол отменен из-за офсайда.

«Спартак» не побеждает в трех матчах подряд.

В первом тайме игра шла под снегопад, который после перерыва прекратился.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Изидор, 85.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта (Рыбчинский, 90+2).

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия (Жиго, 54), Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 78).

Предупреждения: Бека-Бека, 24; Бабкин, 57; Марадишвили, 80; Изидор, 90+1 – Кофрие, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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02.04.2022 22:30
Комментарии83
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    Рейтинг: +196

    saf05 40 секунд назад

    Задолбали вы хрюканы визжать, то не так это не так. Играть надо, нечего на зеркало пинять если рожа кривая.

    0
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    Рейтинг: +13510

    Barmaleushka 54 минуты назад

    А подгорает у них что надо )))

    0
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    Рейтинг: +3724

    raritet 1 час назад

    Много -много лет тому назад.Едем в автобусе с концертом. Дорога длинная , около часов 4 х в одну сторону. Играем в триньку. Обычно мне всегда везло. А тут, как у Спартака в этом году, только ставлю деньги на кон и сбрасываю карты, больше 14-15 очков не приходит. И так в течении часов 8 в дороге. По закону вероятности , должно же было хоть раз прийти хоть что то чтобы я мог сыграть. Так и у Спартака. Что можно добавить? Повезет в любви.

    3
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    Рейтинг: +14893

    житель СПб > raritet 1 час назад

    Так Федуну уже повезло!

    2
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    Рейтинг: +3959

    mutabor0992 > житель СПб 38 минут назад

    Тю!Зарема еще та шмара.Денег не будет,и лУбоФФ пройдет.

    0
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > raritet 15 минут назад

    Да - ВЕРЮ и для этого есть все основания ...

    0
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    Рейтинг: +1028

    Alex Flash 1 час назад

    не сильнее, а более везучим оказался Лохо

    3
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    Рейтинг: +316

    Guinnesss 2 часа назад

    Как же хочется увидеть в стыках этот не до клуб поросячий))))

    0
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    ...
    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Guinnesss 1 час назад

    Столько не живут )))

    8
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    Рейтинг: +3115

    serhio80 > Guinnesss 1 час назад

    Курите историю недоклупа болотного) пердив это ваше место историческое) а выскочек напитаных мешками с баблом в любом чемпионате хватает)

    5
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    Рейтинг: +3092

    lordmrv 2 часа назад

    Какой же позор! Нет, не Спартаку, а судейству. Ниггер Бека-бека наработав на красную, продолжает играть. ВАР не работает, но вдруг в момент гола оказывается в работе (где вы сцуки были с красной!). Вар подтверждаю, провели моделирование (БСЕТ, ты ж ИТ-шник, подтверди, али лох ты?), на 6, 76 было вне игры. Но КАК!!!!без ВАР арбитр это узнал!!!!!

    5
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    Рейтинг: +316

    Guinnesss > lordmrv 2 часа назад

    Нытик

    1
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    Рейтинг: +3092

    lordmrv > Guinnesss 1 час назад

    Как же жаль, что я тоже за Барсу болею. Так обидно, что такие как ты ******* за нее болеют.

    1
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    Рейтинг: +4640

    _Marqella_ > lordmrv 1 час назад

    Вытри сопли....хватит ныть...

    1
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    ...
    Рейтинг: +3092

    lordmrv > _Marqella_ 1 час назад

    Ты же адекватная, я тебя очень уважаю. не ною я, просто пытаюсь адекватно оценить. не поленился, призвал своих, моделирование провели (кстати, почему не привлекают наших спецов к этому), но согласись, фол на красную.

    0
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    Рейтинг: +4256

    mopecekca > Guinnesss 1 час назад

    закрой ******, недоносок

    1
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    Рейтинг: +3959

    mutabor0992 > lordmrv 34 минуты назад

    Фол на красную,при нормальных условиях...А не на таком поле.У баклажана-оффсайд.ИМХО это не футбол,а клоунада.Матч нужно было отменять.p.s.Я болельщик Спартака с 1986 года.Но сейчас это просто жуть,что с командой сделали!

    1
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    Рейтинг: +6716

    BarStep 2 часа назад

    Поздравляю!!

    Изидора!

    2
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    Рейтинг: +14893

    житель СПб 2 часа назад

    Победила та команда, которой повезло больше. Спартаку - терпения! Все будет. Но явно - не в этом сезоне...

    5
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    ...
    Рейтинг: +4001

    PAREVG. > житель СПб 1 час назад

    Хорошо что в Ленинграде еще есть адекватные любители футбола.

    4
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    Рейтинг: +14893

    житель СПб > PAREVG. 1 час назад

    Спасибо, но только - в Питере... Я чем больше узнаю про этого поклонника Лены, тем меньше мне хочется с его именем что-то в своей жизни и в жизни родного города связывать...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4001

    PAREVG. > житель СПб 1 час назад

    Для меня он навсегда останется Ленинградом, там родился и вырос мой отец, там родился я.
    В конце концов, я до сих пор некоторые города называю так, как они назывались во времена СССР, для меня есть Свердловск и Горький...

    1
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    Рейтинг: +14893

    житель СПб > PAREVG. 58 минут назад

    Ну Алексей Максимович еще туда-сюда, А г-н Свердлов - покруче поклонника Лены будет... Именно он, кстати, принял решение о расстреле царской семьи.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4001

    PAREVG. > житель СПб 47 минут назад

    Да при чем тут это, я абсолютно не разбираюсь в политике, и судить эти личности не мне, их со временем история рассудит.
    Я просто говорю что эти города, для меня так и останутся как при СССР, я всю сознательную жизнь их так называл, так и буду, для меня нет Питера, Нижнего, и Екатеринбурга...
    И, кстати, я живу на улице Ленина.

    1
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    Рейтинг: +6436

    Из Твери Леха 2 часа назад

    даешь стыки и ФНЛ!

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Из Твери Леха 2 часа назад

    Кому ты там даешь, никому не интересно !!!

    12
    Ответить
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    Рейтинг: +3092

    lordmrv > Persona_non_Grata 1 час назад

    тебе не интересно, а ему приятно. п.и.д.а.р.о.к же он)))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > lordmrv 1 час назад

    Это его личное дело - пусть удовлетворятся как хочет, но желательно, что бы свои пристрастия не рекламировал здесь .

    5
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    Рейтинг: +4256

    mopecekca > Из Твери Леха 1 час назад

    в жопу дай, *****

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +90

    Amrdiap 2 часа назад

    Кто нибудь скажет. Станет ли Спартак в свой юбилейный год чемпионом России????

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15116

    Cleaner > Amrdiap 2 часа назад

    На ДВУХСОТЛЕТИЕ клуба!!!..)

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6716

    BarStep > Amrdiap 2 часа назад

    Походу накрутили себе годков)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3092

    lordmrv > Cleaner 2 часа назад

    а пока захлебнитесь говном. а почему я тебя считал нормальным?

    2
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    ...
    Рейтинг: +15116

    Cleaner > lordmrv 1 час назад

    Вы меня считали нормальным?!! А почему это???...)

    0
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    ...
    Рейтинг: +19067

    Аvenger > Amrdiap 1 час назад

    В 2035 может быть, только в 1935 появилось название "Спартак"
    В 1923- Динамо
    В 1928-ЦСКА
    В 1939-Зенит
    Все хотят себе раньше "Дворянские корни" приписать.

    1
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    Рейтинг: +16508

    Persona_non_Grata > Аvenger 1 час назад

    Название - возможно, но история названием не ограничивается ...

    1
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    Рейтинг: +3092

    lordmrv > Cleaner 1 час назад

    Простите, если ошибся!

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    Рейтинг: +19067

    Аvenger > Persona_non_Grata 1 час назад

    А как же!!! Кто не помнит полузащитника из Капуи Спартака? Он ещё в
    Древнем Риме за Лацио и Рому играл, а в 1935 в Москву переехал и клуб переименовал.

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