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  • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», Изидор забил в четвертом матче подряд

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», Изидор забил в четвертом матче подряд

2 апреля 2022, 22:30
80

«Локомотив» в 23-м туре РПЛ оказался сильнее «Спартака». В четвертом матче турнира подряд отличился купленный зимой у «Монако» Вильсон Изидор.

Команда Дмитрия Лоськова поднялась на пятое место. «Спартак» остался на десятой строчке.

У «Спартака» в первом тайме забил Квинси Промес, но гол отменен из-за офсайда.

«Спартак» не побеждает в трех матчах подряд.

В первом тайме игра шла под снегопад, который после перерыва прекратился.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Изидор, 85.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта (Рыбчинский, 90+2).

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия (Жиго, 54), Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 78).

Предупреждения: Бека-Бека, 24; Бабкин, 57; Марадишвили, 80; Изидор, 90+1 – Кофрие, 49.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Изидор Вильсон
Комментарии (80)
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slavа0508
1648927834
Ну что . продолжаем падать на дно ....больше и обсуждать нечего ...
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k611
1648928072
Который раз красно-белые играют лучше соперника, а получают дырку от бублика. Реализация конечно хромает на две ноги. Этот сезон в актив команде конечно занести нельзя...
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Красногорск_Фан
1648928160
Ребята в локо раскрепостились. Рангник уверенно разваливает МЮ, гисдоль не лезет обниматься, и свалил. Ляпота. Худяков супер. Изидор хм. Думал нулевой ан нет. Надо присмотреться. Что самое интересное Спартак играл лучше большую часть матча и проиграл. Когда локо оживился в концовке. Удивительный матч. Локо с победой!
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NewLife
1648928403
Поздравляю с 10-ым местом, Рубин стал конкурентом, вполне может обогнать после личной встречи. Федун, ты вообще никто.
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житель СПб
1648929272
Победила та команда, которой повезло больше. Спартаку - терпения! Все будет. Но явно - не в этом сезоне...
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BarStep
1648929329
Поздравляю!! Изидора!
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lordmrv
1648929503
Какой же позор! Нет, не Спартаку, а судейству. Ниггер Бека-бека наработав на красную, продолжает играть. ВАР не работает, но вдруг в момент гола оказывается в работе (где вы сцуки были с красной!). Вар подтверждаю, провели моделирование (БСЕТ, ты ж ИТ-шник, подтверди, али лох ты?), на 6, 76 было вне игры. Но КАК!!!!без ВАР арбитр это узнал!!!!!
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Alex Flash
1648930850
не сильнее, а более везучим оказался Лохо
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raritet
1648930897
Много -много лет тому назад.Едем в автобусе с концертом. Дорога длинная , около часов 4 х в одну сторону. Играем в триньку. Обычно мне всегда везло. А тут, как у Спартака в этом году, только ставлю деньги на кон и сбрасываю карты, больше 14-15 очков не приходит. И так в течении часов 8 в дороге. По закону вероятности , должно же было хоть раз прийти хоть что то чтобы я мог сыграть. Так и у Спартака. Что можно добавить? Повезет в любви.
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zigbert
1648967693
Обидное поражение. Какая то невезуха преследует Спартак в последних матчах. Вот и с Локомотивом, имея небольшое преимущество, умудрились проиграть. Вывод один - свои моменты надо реализовывать. Нельзя сказать что в обороне сыграли плохо но всю игру решил один удар. Локомотив с победой!
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