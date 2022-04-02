РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», Изидор забил в четвертом матче подряд

«Локомотив» в 23-м туре РПЛ оказался сильнее «Спартака». В четвертом матче турнира подряд отличился купленный зимой у «Монако» Вильсон Изидор.

Команда Дмитрия Лоськова поднялась на пятое место. «Спартак» остался на десятой строчке.

У «Спартака» в первом тайме забил Квинси Промес, но гол отменен из-за офсайда.

«Спартак» не побеждает в трех матчах подряд.

В первом тайме игра шла под снегопад, который после перерыва прекратился.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Изидор, 85.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта (Рыбчинский, 90+2).

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия (Жиго, 54), Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 78).

Предупреждения: Бека-Бека, 24; Бабкин, 57; Марадишвили, 80; Изидор, 90+1 – Кофрие, 49.

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