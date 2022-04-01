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«Реал» рассчитывает летом подписать Мбаппе, Холанда, Чуамени и Гнабри

Руководство «Реала» планирует во время летнего трансферного окна серьезно обновить состав команды.

Новичками мадридского клуба могут стать Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Орельен Чуамени и Серж Гнабри.

«Реал» готов выделить на усиление около 300 миллионов евро, однако этой суммы, вероятно, не хватит на всех указанных футболистов.

Поэтому приход Гнабри, скорее всего, будет зависеть от продажи Марко Асенсио или Родриго.

  • Мбаппе – 80 миллионов евро (подписной бонус);
  • Холанд – 150 миллионов (трансфер + комиссионные агенту и отцу норвежца);
  • Чуамени – 60 миллионов (трансфер);
  • Гнабри – 70 миллионов (трансфер).

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Источник: AS

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