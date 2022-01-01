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Юран: «Может, и лучше, что легионеры уехали. В России под 150 миллионов людей, обратим внимание на своих парней»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после матча 23-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2) прокомментировал отъезд некоторых легионеров команды. Они воспользовались разрешением ФИФА.

«Легионеры? Я всегда был сторонником качественных легионеров — они на две или три головы должны быть выше. Сейчас уехали квалифицированные иностранцы, но никакой паники не произошло. Допущу такое выражение: может, и лучше, что они уехали из команды.

Теперь мы начнeм обращать внимание на своих парней. В России под 150 миллионов людей… Наверное, теперь у российских футболистов будет больше шансов. Я доволен, что они стараются и доказывают. Наши игроки должны иметь шанс», – сказал Юран.

  • Тренер пришел в команду зимой.
  • Автор решающего гола Волков – тоже зимний новичок «Химок».
  • «Химки» покинули зону вылета.

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Источник: «Чемпионат»

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