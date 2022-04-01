Юран – о победе над «Рубином»: «Получился триллер. Все игроки таскали пианино»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2). Решающий гол забит на 90-й минуте Захаром Волковым.

«Триллер получился. Для болельщиков хорошо, что было много забитых мячей: желание и самоотдача присутствовали у обеих команд. В первом тайме, может быть, была зажатость при атаке. В перерыве донeс парням правильные слова, что надо наглее играть в атаку. Сделали поправки, сработали замены — всe получилось.

Я всеми доволен — все таскали пианино. Я пришeл в «Химки» и сказал: «Мы берeм пианино и все будем таскать». Я не делю на тех, кто будет играть, а кто — таскать. Начиная с меня, все взяли и потащили. Затем мы все сыграем с хорошим настроением. Я доволен всеми: командой, персоналом, тренерским штабом», – сказал Юран.

Тренер пришел в команду зимой.

Автор решающего гола Волков – тоже зимний новичок.

«Химки» покинули зону вылета.

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