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  • Шунин – о легионерах «Динамо»: «Никто не хочет покидать команду. Уверен, им здесь хорошо»

Шунин – о легионерах «Динамо»: «Никто не хочет покидать команду. Уверен, им здесь хорошо»

31 марта 2022, 21:46
2

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о ситуации с возможным уходом легионеров из клуба.

«Клуб готов ждать этих футболистов, сказал им, что готов ждать столько, сколько нужно, главное, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Если хотите взять паузу – сколько нужно, мы не будем давить, контракты действуют, только возвращайтесь, мы вами дорожим. Это показатель отношения клуба к игрокам, команде.

Второй момент – у нас собралась такая команда, которую никто не хочет покидать, потому что даже в такой сложной ситуации мы одна семья, один коллектив, мы помогаем друг другу двигаться дальше, несмотря на то что происходит.

Многим иностранцам действительно непросто, уверен, что дома им говорят: «Возвращайтесь, всe плохо в России, зачем вам находиться здесь?».

Но я уверен, что эти ребята говорят обратное, что им здесь хорошо и они не хотят уезжать, – сказал Шунин.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
  • За последний месяц московский клуб покинул только грузин Лука Гагнидзе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (2)
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Борисыч1
1648762921
Все на месте. Моро и Шима вернулись из сборной и готовы к продолжению сезона. Только Ваня пока не играет, но он тоже здесь, никуда не уехал. Очень волнуется за освобождение своих родных в Волновахе.
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zigbert
1648813524
До конца сезона могут доиграть. Динамо ведь претендует на медали и на Кубок.
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