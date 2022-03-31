Шунин – о легионерах «Динамо»: «Никто не хочет покидать команду. Уверен, им здесь хорошо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о ситуации с возможным уходом легионеров из клуба.

«Клуб готов ждать этих футболистов, сказал им, что готов ждать столько, сколько нужно, главное, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Если хотите взять паузу – сколько нужно, мы не будем давить, контракты действуют, только возвращайтесь, мы вами дорожим. Это показатель отношения клуба к игрокам, команде.

Второй момент – у нас собралась такая команда, которую никто не хочет покидать, потому что даже в такой сложной ситуации мы одна семья, один коллектив, мы помогаем друг другу двигаться дальше, несмотря на то что происходит.

Многим иностранцам действительно непросто, уверен, что дома им говорят: «Возвращайтесь, всe плохо в России, зачем вам находиться здесь?».

Но я уверен, что эти ребята говорят обратное, что им здесь хорошо и они не хотят уезжать, – сказал Шунин.

«Динамо» идет на 2-м месте в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

За последний месяц московский клуб покинул только грузин Лука Гагнидзе.

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