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Доннарумма задумался о возвращении в Серию А. Он несчастлив в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию.

23-летний футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в Серию А, поскольку итальянский чемпионат ему нравится больше, чем французский.

Кроме того, голкипер несчастлив в парижском клубе – он недоволен критикой в свой адрес и постоянной ротацией с Кейлором Навасом.

  • Прошлым летом Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.
  • В этом сезоне итальянец пропустил 17 голов в 19 матчах.

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Источник: Football Italia

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Сегодня, 20:43
Комментарии6
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    Рейтинг: +19

    Клаус 14 минут назад

    Кейлор Навас как вратарь намного сильнее Донаруммы.
    Его походу взяли тупо из-за хайпа вокруг него

    0
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    Рейтинг: +90

    adekvat0726 1 час назад

    Все кто туда перешел потом заявляли что типа "несчастливы"

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    Рейтинг: +927

    mama1991 1 час назад

    дешевка.... сиди теперь в этой попсе.... лч ты им помог уже выиграть)))) бесплатный сыр в мышеловке....

    0
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    Рейтинг: +61020

    portero 1 час назад

    Тебя купили с потрохами, на несколько лет... приспосабливайся и не плачь.

    1
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    Рейтинг: +13514

    Skull_Boy 1 час назад

    А кто вообще сказал что он хороший футболист и вратарь в целом, обыкновенный середняк

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    Рейтинг: +924

    Soccerdealer63 1 час назад

    В.С.Пушкин о ПСЖ: "...там царь Кащей над златом чахнет...")))

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