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  • Доннарумма задумался о возвращении в Серию А. Он несчастлив в «ПСЖ»

Доннарумма задумался о возвращении в Серию А. Он несчастлив в «ПСЖ»

31 марта 2022, 20:43
10

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию.

23-летний футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в Серию А, поскольку итальянский чемпионат ему нравится больше, чем французский.

Кроме того, голкипер несчастлив в парижском клубе – он недоволен критикой в свой адрес и постоянной ротацией с Кейлором Навасом.

  • Прошлым летом Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.
  • В этом сезоне итальянец пропустил 17 голов в 19 матчах.

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Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (10)
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Soccerdealer63
1648749372
В.С.Пушкин о ПСЖ: "...там царь Кащей над златом чахнет...")))
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Skull_Boy
1648749889
А кто вообще сказал что он хороший футболист и вратарь в целом, обыкновенный середняк
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portero
1648750162
Тебя купили с потрохами, на несколько лет... приспосабливайся и не плачь.
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adekvat0726
1648750979
Все кто туда перешел потом заявляли что типа "несчастливы"
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Клаус
1648754558
Кейлор Навас как вратарь намного сильнее Донаруммы. Его походу взяли тупо из-за хайпа вокруг него
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Lipatoff
1648757317
В ПСЖ, как неудивительно, но потерялись все и Дона, и Вейналдум, и Рамос, и Месси, даже молодой Хакими еле заметен... значит все это то, что ссаный Почетино знатный днарь, клубу с такими бабосами нужен топ тренер, ну и менеджмент изменить стоило бы
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jek718875
1648785898
Он берет пример с КОКОШИ, тот в Италии счастлив
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zigbert
1648792003
А ведь из Милана рвался несколько лет и вот результат.
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ItalianFootball
1648797003
Всегда ждем!
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