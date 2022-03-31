Доннарумма задумался о возвращении в Серию А. Он несчастлив в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Италию.

23-летний футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в Серию А, поскольку итальянский чемпионат ему нравится больше, чем французский.

Кроме того, голкипер несчастлив в парижском клубе – он недоволен критикой в свой адрес и постоянной ротацией с Кейлором Навасом.

Прошлым летом Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.

С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.

В этом сезоне итальянец пропустил 17 голов в 19 матчах.

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