Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «В «Ростове» ситуация непростая, но ребята с честью выходят из положения»

Карпин: «В «Ростове» ситуация непростая, но ребята с честью выходят из положения»

31 марта 2022, 20:34
2

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о своей команде.

– Впереди восемь дней, за которые вам предстоит провести три встречи. С каким настроением подходите?

– Настроение рабочее!

– Все игроки говорят о том, что воодушевлены вашим возвращением на должность главного тренера. Вы это чувствуете?

– Не знаю воодушевлены они или нет, но единственное, что могу сказать – они отдаются в каждой тренировке, в каждой игре даже не на 100, а на 150 процентов. За это я им очень благодарен.

– После игры против «Динамо» вы даже сказали, что гордитесь ими.

– Да, я горжусь ребятами.

– После вашего возвращения состав сильно изменился. Посещая тренировки мы видим, что сейчас под вашим руководством работают совсем молодые футболисты.

– Им выпал шанс играть и получать много времени на поле. Они это полностью заслуживают и полностью оправдывают.

– В такой непростой ситуации вы «закрываете глаза» на некоторые недочeты и ошибки на поле, учитывая возраст ребят?

– Да, есть недочeты – без этого никуда. Но учитывая ситуацию и возраст ребят, мы где-то «закрываем глаза» на определeнные ошибки. Для некоторых ребят, можно сказать, последние матчи стали дебютными в Премьер-лиге.

Стараемся больше акцентировать внимание на желании и самоотдаче с которыми они пытаются выполнять все требования, которые мы им предъявляем. Повторюсь: очень рад за них, горжусь ими.

– С какими проблемами успели столкнуться в нынешней ситуации?

– Если это можно назвать проблемой. В обороне, как правило, играют опытные футболисты, а у нас сейчас в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелeхин, 20-летний Сильянов.

Да и центр поля, так скажем, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провeл почти 100 матчей за «Ростов», всего 22 года. Щетинину 20 лет, он провeл две-три игры на высоком уровне. Да и Байрамян играет не на своей позиции.

Причиной этого стал отъезд всех трeх опорников (Хашимото, Кнудсена и Гиговича). Проблема количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит.

Но если брать в расчeт два последних выездных матча, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам.

– Как считаете, в других клубах ситуация проще или сложнее?

– По-разному. У кого-то вообще ничего не изменилось: в основном это московские клубы и «Зенит», а кому-то сложнее найти замены.

У нас на замену иностранцам, и не только им, пришли слишком молодые ребята. Скажу так: у некоторых команд есть сложности, а у некоторых их особо и нет. Но я бы не стал заострять внимание на другие команды.

– Но в целом, сейчас трудно приходится?

– Понятно, что ситуация непростая, но ребята с честью выходят из этого положения.

– Сейчас, наверное, как никогда важна поддержка болельщиков?

– Хочется, чтобы ребята чувствовали поддержку со всех сторон. Конечно, и от наших болельщиков. Если болельщики смогут по-максимуму заполнить стадион в ближайших матчах и поддержать наших ребят – это будет дополнительной мотивацией для команды.

Я считаю, что они полностью это заслуживают. Четыре очка в двух выездных матчах – заслуга наших ребят.

  • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
  • Карпин вернулся в клуб 10 марта.
  • С тех пор команда победила «Рубин» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео) 2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь 58
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
Источник: сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1648750079
Ростову очков в оставшихся играх набрать, чтоб достаточно было...
Ответить
zigbert
1648812557
В играх с Рубином и Динамо, Ростов показал что команда находится в полном порядке.
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
4
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
1
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
24
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
10
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
19
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+