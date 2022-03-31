Карпин: «В «Ростове» ситуация непростая, но ребята с честью выходят из положения»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о своей команде.

– Впереди восемь дней, за которые вам предстоит провести три встречи. С каким настроением подходите?

– Настроение рабочее!

– Все игроки говорят о том, что воодушевлены вашим возвращением на должность главного тренера. Вы это чувствуете?

– Не знаю воодушевлены они или нет, но единственное, что могу сказать – они отдаются в каждой тренировке, в каждой игре даже не на 100, а на 150 процентов. За это я им очень благодарен.

– После игры против «Динамо» вы даже сказали, что гордитесь ими.

– Да, я горжусь ребятами.

– После вашего возвращения состав сильно изменился. Посещая тренировки мы видим, что сейчас под вашим руководством работают совсем молодые футболисты.

– Им выпал шанс играть и получать много времени на поле. Они это полностью заслуживают и полностью оправдывают.

– В такой непростой ситуации вы «закрываете глаза» на некоторые недочeты и ошибки на поле, учитывая возраст ребят?

– Да, есть недочeты – без этого никуда. Но учитывая ситуацию и возраст ребят, мы где-то «закрываем глаза» на определeнные ошибки. Для некоторых ребят, можно сказать, последние матчи стали дебютными в Премьер-лиге.

Стараемся больше акцентировать внимание на желании и самоотдаче с которыми они пытаются выполнять все требования, которые мы им предъявляем. Повторюсь: очень рад за них, горжусь ими.

– С какими проблемами успели столкнуться в нынешней ситуации?

– Если это можно назвать проблемой. В обороне, как правило, играют опытные футболисты, а у нас сейчас в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелeхин, 20-летний Сильянов.

Да и центр поля, так скажем, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провeл почти 100 матчей за «Ростов», всего 22 года. Щетинину 20 лет, он провeл две-три игры на высоком уровне. Да и Байрамян играет не на своей позиции.

Причиной этого стал отъезд всех трeх опорников (Хашимото, Кнудсена и Гиговича). Проблема количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит.

Но если брать в расчeт два последних выездных матча, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам.

– Как считаете, в других клубах ситуация проще или сложнее?

– По-разному. У кого-то вообще ничего не изменилось: в основном это московские клубы и «Зенит», а кому-то сложнее найти замены.

У нас на замену иностранцам, и не только им, пришли слишком молодые ребята. Скажу так: у некоторых команд есть сложности, а у некоторых их особо и нет. Но я бы не стал заострять внимание на другие команды.

– Но в целом, сейчас трудно приходится?

– Понятно, что ситуация непростая, но ребята с честью выходят из этого положения.

– Сейчас, наверное, как никогда важна поддержка болельщиков?

– Хочется, чтобы ребята чувствовали поддержку со всех сторон. Конечно, и от наших болельщиков. Если болельщики смогут по-максимуму заполнить стадион в ближайших матчах и поддержать наших ребят – это будет дополнительной мотивацией для команды.

Я считаю, что они полностью это заслуживают. Четыре очка в двух выездных матчах – заслуга наших ребят.

«Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.

Карпин вернулся в клуб 10 марта.

С тех пор команда победила «Рубин» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

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