Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матч «Барселона» – «Реал» стал самым посещаемым в истории женского футбола

Матч «Барселона» – «Реал» стал самым посещаемым в истории женского футбола

30 марта 2022, 21:59
4

Ответный матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом» посетило 91553 зрителей. Это самая посещаемая игра в истории женского футбола.

«Барселона» победила на «Камп Ноу» 5:2. В первой игре каталонки обыграли клуб из Мадрида со счетом 3:1.

  • Каталонки – действующие победительницы женского чемпионата Испании.
  • Женская «Барселона» основана в 1988 году.
  • Именно «Барселона» выиграла последнюю Лигу чемпионов.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Матерная презентация Жезуса в «Барселоне»
«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
«Атлетико» принял решение по Альваресу 2
Источник: твиттер B/R Football
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Реал
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yellow 91
1648699820
Вот что значит любовь к футболу и своему клубу) Культура боления)))
Ответить
Maxi_7
1648710788
Есть виды спорта, в которые женщинам лучше не идти. Футбол, его правила, размеры полей и ворот сделаны с расчетом на мужскую антропометрию, когда смотрю хайлайты из женского футбола, всё это смотрится уныло, так как женщины физически не способны покрывать такие огромные расстояния мужских полей, скорости ниже раза в 3, потому в защите что одной, что другой команды возникают дыры размером с бесконечность... про то, что каждый третий мяч это закинутый вратарю-женщине за шиворот я вообще молчу, идиотизм какой-то... потому что средний рост женщины не позволяет тащить "парашютики" так же эффективно как мужчинам... в общем после мужского футбола всё это смотрится очень уныло и никак вообще... если уж и делать женский футбол, то нужно специально
Ответить
Lipatoff
1648757594
Вот что значит, когда в клубе великая история и великая традиция... Visca﻿ el Barça i Visca Catalunya!
Ответить
Главные новости
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
2
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
4
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
17
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
14
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Все новости
Все новости
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
20:24
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
18:02
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
1
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
Вчера, 14:59
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
Вчера, 13:23
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
Вчера, 10:08
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
Вчера, 01:09
10
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+