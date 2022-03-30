Матч «Барселона» – «Реал» стал самым посещаемым в истории женского футбола

Ответный матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Реалом» посетило 91553 зрителей. Это самая посещаемая игра в истории женского футбола.

«Барселона» победила на «Камп Ноу» 5:2. В первой игре каталонки обыграли клуб из Мадрида со счетом 3:1.

Каталонки – действующие победительницы женского чемпионата Испании.

Женская «Барселона» основана в 1988 году.

Именно «Барселона» выиграла последнюю Лигу чемпионов.

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