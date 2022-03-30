Гари Невилл предложил снести «Олд Траффорд»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по будущему «Олд Траффорд». По его мнению, реконструкция стадиону не поможет.

«Олд Траффорд», вероятно, нуждается в сносе. Нужна не реконструкция, а новый стадион. Нужно пригласить спонсора на 60-70 миллионов фунтов стерлингов в год», – сказал Невилл.

Стадион имеет высшую (4-ю) категорию УЕФА.

«Олд Траффорд» открыт в 1910 году.

Стадион вмещает более 74 тысяч зрителей.

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