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Гари Невилл предложил снести «Олд Траффорд»

30 марта 2022, 21:49
5

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по будущему «Олд Траффорд». По его мнению, реконструкция стадиону не поможет.

«Олд Траффорд», вероятно, нуждается в сносе. Нужна не реконструкция, а новый стадион. Нужно пригласить спонсора на 60-70 миллионов фунтов стерлингов в год», – сказал Невилл.

  • Стадион имеет высшую (4-ю) категорию УЕФА.
  • «Олд Траффорд» открыт в 1910 году.
  • Стадион вмещает более 74 тысяч зрителей.

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Источник: твиттер utdreport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Невилл Гари
Комментарии (5)
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portero
1648667377
Футболист строитель, действительно так плох стадион????
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Oldtrafford83
1648703372
Гарри, ты пьян, иди домой!!!
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zigbert
1648731173
Пусть уж лучше его судьбу решают специалисты-строители.
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inzek
1648766155
видимо во славу окраины! ахахаах
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Soccerdealer63
1648805336
Многие здсь правы: Гарри,безусловно, не строитель... Но поверьте: в РФ и в развитых экономически странах РАЗНЫЕ КРИТЕРИИ ПО ОЦЕНКЕ девелоперских проектов))) И не всегда ...а вообще-то редко именно мнение строителей является определяющим (о статусе всег проекта, а не, конечно, в вопросах технологии). У них денег на подобное хватает и без повышения пенсионного возраста, главное - удобство людей и соотвествие критериям современности... Полагаю, Гарри ЛУЧШЕ ДРУГИХ ЗНАЕТ насколько стадион 1910-го года потройки можно ещё и дальше "держать на плаву" при помощи "подкрашивания")))
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