Гари Невилл предложил снести «Олд Траффорд»

Да не знаю. чем плох стадион. бывал там как будто все нормально. правда я его не сравню с динамовским стадионом. Динамо самый лучший стадион россии и европы
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по будущему «Олд Траффорд». По его мнению, реконструкция стадиону не поможет.
«Олд Траффорд», вероятно, нуждается в сносе. Нужна не реконструкция, а новый стадион. Нужно пригласить спонсора на 60-70 миллионов фунтов стерлингов в год», – сказал Невилл.
- Стадион имеет высшую (4-ю) категорию УЕФА.
- «Олд Траффорд» открыт в 1910 году.
- Стадион вмещает более 74 тысяч зрителей.
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