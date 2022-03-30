Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Гари Невилл предложил снести «Олд Траффорд»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по будущему «Олд Траффорд». По его мнению, реконструкция стадиону не поможет.

«Олд Траффорд», вероятно, нуждается в сносе. Нужна не реконструкция, а новый стадион. Нужно пригласить спонсора на 60-70 миллионов фунтов стерлингов в год», – сказал Невилл.

  • Стадион имеет высшую (4-ю) категорию УЕФА.
  • «Олд Траффорд» открыт в 1910 году.
  • Стадион вмещает более 74 тысяч зрителей.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
«Манчестер Юнайтед» изучает вариант включения Марсьяля в сделку по Кейну
Гари Невилл: «Думаю, «Манчестер Юнайтед» назначит тен Хага»
«Аякс» разрешил тен Хагу вести переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Источник: твиттер utdreport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

30.03.2022 21:49
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +508

    Suvorov51 11 минут назад

    Да не знаю. чем плох стадион. бывал там как будто все нормально. правда я его не сравню с динамовским стадионом. Динамо самый лучший стадион россии и европы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60945

    portero 1 час назад

    Футболист строитель, действительно так плох стадион????

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11