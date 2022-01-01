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«Рубин» – об уходе легионеров: «Мы – «Рубин», нас не остановить!»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео по случаю ухода из команды ряда легионеров. Казанцы дали понять, что это их не остановит.

«Мы – «Рубин», нас не остановить!» – скандируется на фоне видео, где из коллажа состава команды исчезают ушедшие футболисты.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +919

    Беспонтий 1 час назад

    перефразируя

    нас орда
    на вас насрать

    3
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    Рейтинг: +6856

    vladik12 1 час назад

    Так вы никуда и не едете, не мчитесь. 10-е место. Неостановимые вы наши, епт.

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