«Рубин» – об уходе легионеров: «Мы – «Рубин», нас не остановить!»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео по случаю ухода из команды ряда легионеров. Казанцы дали понять, что это их не остановит.

«Мы – «Рубин», нас не остановить!» – скандируется на фоне видео, где из коллажа состава команды исчезают ушедшие футболисты.

После 24 февраля «Рубин» покинули Хвича Кварацхелия, Андреас Дрейер, Филип Уремович, Сеад Хакшабанович.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

1 апреля казанцы примут «Химки».

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