Директор «Наполи»: «Хвича не входит в наши планы»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о том, что клуб хочет подписать полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

«Слухи. Кварацхелия не входит в наши планы», — сказал Джинтоли.

На прошлой неделе Хвича приостановил контракт с «Рубином» до лета и перешел в батумское «Динамо».

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до июня 2024-го.

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