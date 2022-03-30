Ловрен вернулся в расположение «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Деян Ловрен вернулся в расположение клуба
«Ловрен вернулся в расположение клуба», – заявил Медведев.
По информации «СЭ», его участие в матче «Зенита» с «Сочи» маловероятно. Ловрен до сих пор полностью не восстановился от травмы, полученной на зимнем сборе клуба.
- В этом сезоне хорват провел 19 матчей за «Зенит».
- Контракт игрока с клубом действует до 2023 года.
- Ловрен не выходит на поле с декабря.
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Источник: Sport24