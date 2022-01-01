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«Спартак»: «Сегодня Перейра вернется в Москву из сборной Люксембурга»

Полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Перейра в ближайшее время вернется в расположение московской команды.

«Всe по плану: вчера Перейра сыграл за сборную, сегодня вернeтся в Москву и в ближайшее время приступит к подготовке к дерби с «Локомотивом», – сообщила пресс-служба клуба.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.
  • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
  • Москвичи заплатили за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока смогут за 6,4 миллиона.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13271

    NewLife 46 минут назад

    Мутный источник, а кто такой Перейра ? Дебилам не хватило нескольких недель, что узнать, как зовут игрока.

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