«Спартак»: «Сегодня Перейра вернется в Москву из сборной Люксембурга»

Полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Перейра в ближайшее время вернется в расположение московской команды.

«Всe по плану: вчера Перейра сыграл за сборную, сегодня вернeтся в Москву и в ближайшее время приступит к подготовке к дерби с «Локомотивом», – сообщила пресс-служба клуба.

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«Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

Москвичи заплатили за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока смогут за 6,4 миллиона.

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