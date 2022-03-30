Плющенко – Родниной: «Футбол – номер один как во всем мире, так и в России»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал высказывание Ирины Родниной о том, что футбол в России не является спортом номером один.

«Топ-три спорта: футбол, хоккей, фигурное катание. А конкретный рейтинг... Нужно поднимать статистику. Но знаю точно, что в прошлом году, когда был «Гран-при» в России. И параллельно шло крупное соревнование по футболу, то рейтинги фигурного катания были выше. Это факт.

Но я бы не сказал, что фигурное катание номер один. Думаю, конечно, футбол — это номер один как во всем мире, так и в нашей стране. Но фигурное катание спокойно входит в топ-три в России. Это однозначно», — сказал Плющенко.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.

Сообщалось, что ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно.

В этом случае РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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