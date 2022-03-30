Червиченко – о выходе Польши на ЧМ: «Победа с неким привкусом, все как на западе»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выход сборной Польши на ЧМ-2022.

В финале стыков поляки победили со счетом 2:0 Швецию.

После игры Гжегож Крыховяк сказал, что его команда заслуженно вышла на чемпионат мира.

«Им кажется, что они заслужили выход на чемпионат мира. Я думаю, что эта победа с неким привкусом. Шведы тоже говорили, что справедливости не получилось. Поляки провели на один матч меньше. Соответственно, имели преимущество и выгоду. Все как на западе», – сказал Червиченко.

Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.

ФИФА отстранила российскую сборную.

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