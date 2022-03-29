Лопетеги – о работе в «МЮ»: «Хочу остаться в «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не собирается уходить в «Манчестер Юнайтед».

«Я уже много раз говорил, что сейчас нахожусь там, где хочу быть. Я счастлив. В «Севилье» я могу развиваться наилучшим образом.

У меня нет никаких сомнений. Я чувствую уверенность клуба с первого дня работы и хочу остаться», – сказал испанский специалист.

Лопетеги возглавляет «Севилью» с лета 2019 года.

С командой он выиграл Лигу Европы в сезоне-2019/20.

Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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