Лопетеги – о работе в «МЮ»: «Хочу остаться в «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не собирается уходить в «Манчестер Юнайтед».
«Я уже много раз говорил, что сейчас нахожусь там, где хочу быть. Я счастлив. В «Севилье» я могу развиваться наилучшим образом.
У меня нет никаких сомнений. Я чувствую уверенность клуба с первого дня работы и хочу остаться», – сказал испанский специалист.
- Лопетеги возглавляет «Севилью» с лета 2019 года.
- С командой он выиграл Лигу Европы в сезоне-2019/20.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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Источник: Goal