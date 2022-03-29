Член делегации РФС Сорокин: «Не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА»

Член делегации РФС Алексей Сорокин рассказал, ожидает ли он на предстоящем конгрессе серьезных санкций со стороны ФИФА.

«Предполагается моe участие в конгрессе, ждeм подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь ещe есть дела по чемпионату мира.

Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип – футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин.

Конгресс состоится в четверг, 31 марта.

Место проведения – Доха (Катар).

Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.

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