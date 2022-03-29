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  • Член делегации РФС Сорокин: «Не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА»

Член делегации РФС Сорокин: «Не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА»

29 марта 2022, 16:47
2

Член делегации РФС Алексей Сорокин рассказал, ожидает ли он на предстоящем конгрессе серьезных санкций со стороны ФИФА.

«Предполагается моe участие в конгрессе, ждeм подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь ещe есть дела по чемпионату мира.

Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип – футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин.

  • Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
  • Место проведения – Доха (Катар).
  • Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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"supermax"
1648564328
да где этот принцип то он увидел? расскажите ему кто-нить об исключении команд из ЕК...отстранении сборной от матчей отбора на ЧМ....и про перенос финала ЛЧ.....нигде не записанный принцип...а если бы и был записан...внесли бы поправки
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papa09
1648577969
Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев поддержал идею включения крымских футбольных клубов в чемпионат России. «Давно пора. Крым — это Россия. Не вижу причин, чтобы быть против этого. В чем проблема?» , – приводит слова политика «РБ-Спорт». Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году путем проведения референдума. На полуострове разыгрывается свое футбольное первенство, а крымские команды не принимают участия в общероссийских соревнованиях. Ранее генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый заявил, что будет обращаться в РФС по данному вопросу, а также к президенту России Владимиру Путину, если союз не примет каких-либо решений. Стоит отметить, что в сезоне-2013/14 «Севастополь» добился своего лучшего результат
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