Член делегации РФС Сорокин: «Не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА»

Член делегации РФС Алексей Сорокин рассказал, ожидает ли он на предстоящем конгрессе серьезных санкций со стороны ФИФА.
«Предполагается моe участие в конгрессе, ждeм подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь ещe есть дела по чемпионату мира.
Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип – футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин.
- Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
- Место проведения – Доха (Катар).
- Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.
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Источник: «Чемпионат»