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Член делегации РФС Сорокин: «Не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА»

Член делегации РФС Алексей Сорокин рассказал, ожидает ли он на предстоящем конгрессе серьезных санкций со стороны ФИФА.

«Предполагается моe участие в конгрессе, ждeм подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь ещe есть дела по чемпионату мира.

Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип – футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин.

  • Конгресс состоится в четверг, 31 марта.
  • Место проведения – Доха (Катар).
  • Сообщалось, что делегацию РФС возглавит генсек союза Александр Алаев.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9556

    "supermax" 1 час назад

    да где этот принцип то он увидел? расскажите ему кто-нить об исключении команд из ЕК...отстранении сборной от матчей отбора на ЧМ....и про перенос финала ЛЧ.....нигде не записанный принцип...а если бы и был записан...внесли бы поправки

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