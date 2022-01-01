Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?

Роналду – о матче с Северной Македонией: «Призываю болельщиков устроить ад на «Драгау»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед финальным стыковым матчем ЧМ-2022 против Северной Македонии.

«Я призываю болельщиков, чтобы вы устроили ад на «Драгау». Для нас это игра жизни и смерти», – сказал Роналду.

  • Матч состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.
  • Македонцы в полуфинале обыграли Италию (1:0).
  • Португалия победила Турцию (3:1).

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Эльмас: «Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты» 1
Источник: Ojogo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:51
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1172

    стоп кран 2 часа назад

    Надо смотреть.Даешь Португалия на ЧМ 22 !

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11