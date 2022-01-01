Роналду – о матче с Северной Македонией: «Призываю болельщиков устроить ад на «Драгау»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед финальным стыковым матчем ЧМ-2022 против Северной Македонии.

«Я призываю болельщиков, чтобы вы устроили ад на «Драгау». Для нас это игра жизни и смерти», – сказал Роналду.

Матч состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.

Македонцы в полуфинале обыграли Италию (1:0).

Португалия победила Турцию (3:1).

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