Рауль: «Возглавить «Реал» – моя мечта, и я иду к ней день за днем»

Бывший футболист «Реала» Рауль заявил, что хочет возглавить мадридский клуб.
«Это моя мечта, и я иду к ней день за днем. Я решил стать тренером, я вхожу в структуру клуба и стараюсь готовить себя к этому вызову. Время покажет... Я наслаждаюсь, учусь на тренера и нахожусь в распоряжении клуба», – сказал Рауль.
- Рауль сейчас возглавляет фарм-клуб «Реала» «Кастилья».
- 44-летний Рауль – воспитанник «Реала».
- В качестве игрока он выступал за команду в 1994-2010 годах.
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Источник: Marca