Бонуччи – о стыках отбора ЧМ: «Это абсурдная система. В одном матче может произойти все что угодно»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи раскритиковал систему квалификации на чемпионат мира.
- Итальянцы проиграли в полуфинальном стыке отбора Северной Македонии (0:1).
- Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.
«Мы проиграли все в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие.
В одной игре может произойти все что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырех или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной встрече.
Конечно, нельзя оправдываться правилами отбора. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул, чтобы вернуться на свой прежний уровень», – сказал Бонуччи.
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Источник: Goal