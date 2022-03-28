Бонуччи – о стыках отбора ЧМ: «Это абсурдная система. В одном матче может произойти все что угодно»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи раскритиковал систему квалификации на чемпионат мира.

Итальянцы проиграли в полуфинальном стыке отбора Северной Македонии (0:1).

Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.

«Мы проиграли все в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие.

В одной игре может произойти все что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырех или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной встрече.

Конечно, нельзя оправдываться правилами отбора. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул, чтобы вернуться на свой прежний уровень», – сказал Бонуччи.

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