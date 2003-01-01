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Бонуччи – о стыках отбора ЧМ: «Это абсурдная система. В одном матче может произойти все что угодно»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи раскритиковал систему квалификации на чемпионат мира.

  • Итальянцы проиграли в полуфинальном стыке отбора Северной Македонии (0:1).
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.

«Мы проиграли все в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие.

В одной игре может произойти все что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырех или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной встрече.

Конечно, нельзя оправдываться правилами отбора. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул, чтобы вернуться на свой прежний уровень», – сказал Бонуччи.

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Источник: Goal

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Комментарии4
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    Рейтинг: +101

    RusUltras 45 минут назад

    Вся сборная Италии - это один большой абсурд. Карма за 2006 год все еще преследует

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    Рейтинг: +3686

    Черкизовский Кот 1 час назад

    Кто вам мешал обыгрывать Северную Ирландию?

    0
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    Рейтинг: +3814

    tarasofka 1 час назад

    в следующий раз будет иначе, когда 48 команд приедет. европе добавили аж 3 места на чм (16 вместо 13). могли и больше, но позорному руководству фифы нужны были голоса позорных зулусов, поэтому африке накинули +4 места, скауты спартака на чм будут вдвое больше смотреть на своих потенциальных клиентов из всяких зимбабвов. с азией такая же фигня.

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    Рейтинг: +269

    Сделаны из Дерева > tarasofka 1 час назад

    Ты чи бредишь сынок?
    Таблетки не помогают?

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