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  • Бонуччи – о стыках отбора ЧМ: «Это абсурдная система. В одном матче может произойти все что угодно»

Бонуччи – о стыках отбора ЧМ: «Это абсурдная система. В одном матче может произойти все что угодно»

28 марта 2022, 21:47
6

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи раскритиковал систему квалификации на чемпионат мира.

  • Итальянцы проиграли в полуфинальном стыке отбора Северной Македонии (0:1).
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй ЧМ подряд.

«Мы проиграли все в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие.

В одной игре может произойти все что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырех или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной встрече.

Конечно, нельзя оправдываться правилами отбора. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул, чтобы вернуться на свой прежний уровень», – сказал Бонуччи.

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Источник: Goal
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Бонуччи Леонардо
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1648495193
Кто вам мешал обыгрывать Северную Ирландию?
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RusUltras
1648496127
Вся сборная Италии - это один большой абсурд. Карма за 2006 год все еще преследует
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Maxi_7
1648537381
Соглашусь с Бонуччи. В отборах двухматчевое противостояние было бы более справедливым.
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zigbert
1648558784
Конечно двухматчевое противостояние более справедливо. Но эту систему принимали с учетом пандемии и уменьшения количества матчей.
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Soccerdealer63
1648583234
Так что же, Леонардо, дарить путёвки в финальную часть турнира за... заслуги предыдущих периодов? Или... за красивые глаза? Черчиль, будучи главою государства в тяжелейший период его истории, сказал бессмертные слова: "...Демократия - самая хреновая система управления страной, но... человечество пока ничего лучше не придумало..."))
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