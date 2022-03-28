Зарема: «Раньше писали: «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит». Теперь жалуются на весь мир из Лондона»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, болельщики московского клуба должны поддержать ее мужа.

«Удивительно читать журналистов, которые раньше писали «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит, он точно знает, как надо».

Ну и где все, кто должен был по мнению оголтелой толпы привести «Спартак» к величию? Жалуются на весь мир из Лондона, что нет денег на оплату труда домашнего персонала... Где все остальные инвесторы, чьи интересы обслуживали блогеры?

Кстати, «Спартак» — единственный клуб, который выступил с инициативами и предложил меры по спасению российского футбола. Но все как обычно заняты решением своих личных вопросов,» — заявила Салихова.

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.

Команда идет в РПЛ 9-й.

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