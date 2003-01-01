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Зарема: «Раньше писали: «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит». Теперь жалуются на весь мир из Лондона»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, болельщики московского клуба должны поддержать ее мужа.

«Удивительно читать журналистов, которые раньше писали «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит, он точно знает, как надо».

Ну и где все, кто должен был по мнению оголтелой толпы привести «Спартак» к величию? Жалуются на весь мир из Лондона, что нет денег на оплату труда домашнего персонала... Где все остальные инвесторы, чьи интересы обслуживали блогеры?

Кстати, «Спартак» — единственный клуб, который выступил с инициативами и предложил меры по спасению российского футбола. Но все как обычно заняты решением своих личных вопросов,» — заявила Салихова.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +376

    Lipatoff 24 минуты назад

    Зарема красава, начинает нравится

    2
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    Рейтинг: +10575

    alex1951 36 минут назад

    Пусть ,нормальные люди,обьяснят мне ....
    Что делает мусульманка в Росфутболе?
    Она что то заканчивала,знает термины,кроме ,как ,,Аллах Акбар,,?
    Или аглицкий знает ,настолько ,чтобы ,в Европе дела вести?
    Ответ лежит на поверхности....Пиз.........дуй на кухня Гюльчатай ,
    там твое место!)))

    0
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    Рейтинг: +16340

    Persona_non_Grata > alex1951 18 минут назад

    А не кажется ли вам, деточка, что ВАШЕ место возле параши )))

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    Рейтинг: +3126

    serhio80 > alex1951 5 минут назад

    Тааалекооо лиии тооо Таллллииинаааа?

    0
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    Рейтинг: +871

    Беспонтий 37 минут назад

    цепь длинная
    и ошейник не строгий
    а так да
    впечатляет

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    Рейтинг: +14911

    KLIM777 42 минуты назад

    Таких оленей, как Авен и Фридман еще очень много. Они никогда не были примером для молодежи и не будут. Тупые и эгоистичные мешки с дерьмом.

    Галицкий пример, а то такое грязь из под ногтей.

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    Рейтинг: +67

    Vot ono cho patsany, vot > KLIM777 35 минут назад

    примером для молодежи ===А хто будет ?

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