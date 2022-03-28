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  • Зарема: «Раньше писали: «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит». Теперь жалуются на весь мир из Лондона»

Зарема: «Раньше писали: «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит». Теперь жалуются на весь мир из Лондона»

28 марта 2022, 16:47
13

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, болельщики московского клуба должны поддержать ее мужа.

«Удивительно читать журналистов, которые раньше писали «Федун, отдай «Спартак». Пусть Авен купит, он точно знает, как надо».

Ну и где все, кто должен был по мнению оголтелой толпы привести «Спартак» к величию? Жалуются на весь мир из Лондона, что нет денег на оплату труда домашнего персонала... Где все остальные инвесторы, чьи интересы обслуживали блогеры?

Кстати, «Спартак» — единственный клуб, который выступил с инициативами и предложил меры по спасению российского футбола. Но все как обычно заняты решением своих личных вопросов,» — заявила Салихова.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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Беспонтий
1648476014
цепь длинная и ошейник не строгий а так да впечатляет
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alex1951
1648476076
Пусть ,нормальные люди,обьяснят мне .... Что делает мусульманка в Росфутболе? Она что то заканчивала,знает термины,кроме ,как ,,Аллах Акбар,,? Или аглицкий знает ,настолько ,чтобы ,в Европе дела вести? Ответ лежит на поверхности....Пиз.........дуй на кухня Гюльчатай , там твое место!)))
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Lipatoff
1648476800
Зарема красава, начинает нравится
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