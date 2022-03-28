РФС рассмотрит апелляцию «Химок» по делу Кухты 30 марта

Стало известно, когда Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение «Химок» на решение КДК РФС, который отказался присудить «Локомотиву» техническое поражение из-за участия в матче форварда Яна Кухты.

Кухта забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

Он бы удален в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на один матч.

КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).

«Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение «Химок» 30 марта», – сообщили в РФС.

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