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«Ювентус» претендует на Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Италии.

Заполучить 26-летнего футболиста хочет «Ювентус».

В «Реале» не исключают продажу испанца, поскольку его контракт истекает в 2023 году, а о продлении соглашения договориться не удается из-за финансовых требований игрока.

  • В этом сезоне Асенсио забил 10 голов и сделал 1 ассист в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: Defensa Central

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2653

    СуперПАВ9 51 секунду назад

    Вот это хз брать нелеквид реала это плохая идея

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