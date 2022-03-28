«Ювентус» претендует на Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Италии.

Заполучить 26-летнего футболиста хочет «Ювентус».

В «Реале» не исключают продажу испанца, поскольку его контракт истекает в 2023 году, а о продлении соглашения договориться не удается из-за финансовых требований игрока.

В этом сезоне Асенсио забил 10 голов и сделал 1 ассист в 33 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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