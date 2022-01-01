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«Спартак» не думает об увольнении Ваноли. Уровень доверия к тренеру прежний

Паоло Ваноли не покинет в ближайшее время пост главного тренера «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что итальянец может уйти из клуба, если «Спартак» проиграет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Как пишет Metaratings, никаких разговоров об отставке не ведется, уровень доверия у руководства «Спартака» к Ваноли остается прежним.

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии2
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    Рейтинг: +263

    Сделаны из Дерева 27 минут назад

    Пора уже!
    И так задержался аж на 2 месяца!
    Федун не смеши людей продай клуб.

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    Рейтинг: +22722

    DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

    Мы уже многократные чемпионы по доверию. Только кому это нужно?

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