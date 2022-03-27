«Спартак» не думает об увольнении Ваноли. Уровень доверия к тренеру прежний

Паоло Ваноли не покинет в ближайшее время пост главного тренера «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что итальянец может уйти из клуба, если «Спартак» проиграет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Как пишет Metaratings, никаких разговоров об отставке не ведется, уровень доверия у руководства «Спартака» к Ваноли остается прежним.

Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.

При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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