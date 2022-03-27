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  • «Спартак» не думает об увольнении Ваноли. Уровень доверия к тренеру прежний

«Спартак» не думает об увольнении Ваноли. Уровень доверия к тренеру прежний

27 марта 2022, 19:19
7

Паоло Ваноли не покинет в ближайшее время пост главного тренера «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что итальянец может уйти из клуба, если «Спартак» проиграет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Как пишет Metaratings, никаких разговоров об отставке не ведется, уровень доверия у руководства «Спартака» к Ваноли остается прежним.

  • Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
  • При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1648398758
Мы уже многократные чемпионы по доверию. Только кому это нужно?
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Persona_non_Grata
1648402901
Коней на переправе не меняют - дайте доиграть и так проваленный сезон, а по результатам будет видно .
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NewLife
1648411050
Напомнило "Белое солнце пустыни" - тебя сразу расстрелять или хочешь помучаться ? Хотел бы помучаться)) Спартак в роли тов. Сухова)
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oyabun
1648439497
Скажем откровенно, по тем плачевным результатам что выдал Ваноли после возобновления первенства - ожиданий он не оправдал. Зам. тренера - не Тренер! Но конечно же, менять его никто не будет.
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paracetamol
1648443659
Ну да, не в ФНЛ же!
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zigbert
1648448131
Большой разницы на данный момент в этом нет.
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