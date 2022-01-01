«Спартак» не думает об увольнении Ваноли. Уровень доверия к тренеру прежний

Пора уже!
И так задержался аж на 2 месяца!
Федун не смеши людей продай клуб.
Паоло Ваноли не покинет в ближайшее время пост главного тренера «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что итальянец может уйти из клуба, если «Спартак» проиграет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
Как пишет Metaratings, никаких разговоров об отставке не ведется, уровень доверия у руководства «Спартака» к Ваноли остается прежним.
- Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой.
- При нем команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
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