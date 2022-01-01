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Шоу: «Не говорю, что мне не нравится в «МЮ», но в сборной я чувствую себя нужным и наслаждаюсь»

Защитник сборной Англии Люк Шоу подвел итог товарищеского матча против Швейцарии (2:1). Англичанам принес победу Гарри Кейн.

«Всегда важно чувствовать, что тебя хотят видеть, и я особенно это чувствую в сборной.

Я не говорю, что мне не нравится в «Манчестер Юнайтед» , но в сборной я чувствую себя нужным и наслаждаюсь футболом», – сказал Шоу.

  • Защитник играет в Манчестере с 2014 года.
  • С командой он брал Лигу Европы.
  • В сборную Англии 26-летний Шоу вызывается тоже с 2014 года.

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Источник: твиттер utdreport

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