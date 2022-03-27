Вернер: «Возможно, стиль сборной Германии мне подходит больше, чем «Челси». В сборной мне комфортно»

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер выступил после товарищеского матча против Израиля (2:0). Игрок «Челси» забил.

«Есть различия в стиле игры между футболом в «Челси» и здесь. Может быть, тот, что в сборной, мне подходит больше. Здесь у меня всегда есть голевые моменты, я могу забивать голы. Здесь комфортно», – сказал Вернер.

У Вернера 14 матчей в сезоне АПЛ, гол, ассист.

Немец стоит 50 миллионов евро.

Он в «Челси» 2 года.

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