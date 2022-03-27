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  • Глебов: «Не вижу проблемы, что приходится ездить на поезде. Нужно привыкать и играть»

Глебов: «Не вижу проблемы, что приходится ездить на поезде. Нужно привыкать и играть»

27 марта 2022, 13:22
1

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не испытывает неудобств из-за передвижений не на самолете. На последний матч с «Динамо» ростовчане ехали на поезде.

«Нет никаких проблем, что приходится ездить на поезде. Сложились такие обстоятельства, нужно привыкать и играть. На матч с «Динамо» мы приехали за полтора дня, спокойно отдохнули, провели предыгровую тренировку. Смешно говорить, что мы потеряли очки из-за поезда.

Все в одинаковых условиях. Также к нам кто-то поедет на поезде. Не вижу проблемы. Это сейчас реальность. Это нормально», – сказал Глебов.

  • Из сборной России Глебов вместе с партнерами и тренерами «Ростова» уехал на автобусе (12-14 часов пути).
  • «Ростов» идет в РПЛ 12-м.
  • Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (2 апреля).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил
Комментарии (1)
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portero
1648396399
на поезде гораздо лучше, чем на автобусе....
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