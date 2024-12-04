Личка назвал двух футболистов РПЛ, которых он хочет видеть в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, каких игроков он желает заполучить в свою команду.

– Появились новости про интерес «Динамо» к Глебову. Не спрашиваю вас про переговоры, но вам нравится этот игрок?

– Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов – хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды.

Мне, например, очень нравится и Обляков из ЦСКА. Но одно дело – мои желания и интересы, а другое – цена игрока.

Вопрос в том, есть ли у нас возможность сделать предложения клубам по этим футболистам.