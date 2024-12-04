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    • Личка назвал двух футболистов РПЛ, которых он хочет видеть в «Динамо»

    Личка назвал двух футболистов РПЛ, которых он хочет видеть в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, каких игроков он желает заполучить в свою команду.

    – Появились новости про интерес «Динамо» к Глебову. Не спрашиваю вас про переговоры, но вам нравится этот игрок?

    – Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов – хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды.

    Мне, например, очень нравится и Обляков из ЦСКА. Но одно дело – мои желания и интересы, а другое – цена игрока.

    Вопрос в том, есть ли у нас возможность сделать предложения клубам по этим футболистам.

    • Глебов в этом сезоне провел 22 матча за «Ростов», оформив 1+1.
    • Статистика Облякова: 4 гола и 5 ассистов в 23 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2024 16:59
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1733332656
    Думаю, Лифчику нравятся также Батраков, Пиняев, Осипенко, Глушенков, Сперцян, Агкацев и др. - все с российским паспортом. ))
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    СПОРТ 21 века
    1733398164
    Развалить ЦСКА у Динамо не получится, а вот развалить другие команды вполне можно. Этому не сильно будут препятствовать. Поэтому про Облякова точно можно забыть и не заикаться даже, а вот другие персонажи на рынке РПЛ в зимней паузе для динамиков будут доступны. Так что дерзайте, сэр...
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    Пан де-Мия
    1733400221
    В свое время перешёл Скопинцев в "Динамо". Пылит, но не особо. Глебов подумает что раз.
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    САДЫЧОК
    1733469907
    Думаю болельщики «Динамо» не хотят видеть Личку!
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