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Фанаты Швейцарии во время игры с Англией потроллили сборную Италии

Болельщики сборной Швейцарии во время товарищеского матча против Англии (1:2) уделили внимание сборной Италии. Они посвятили ей шутливый баннер.

В нем показан поисковой запрос: «Италия чемпионат мира Катар 2022». Поисковая система отвечает: «Вы имели в виду: Швейцария?».

  • Швейцарцы в отборочной группе опередили Италию.
  • Итальянцы на этой неделе в стыковом матче проиграли Северной Македонии (0:1).
  • Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.

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Источник: твиттер B/R Football

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26.03.2022 22:33
Комментарии4
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    Рейтинг: +13036

    Fusballer 2 часа назад

    Чемпионат мира-2022 в Катаре не состоится!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6842

    vladik12 > Fusballer 1 час назад

    Спуяли баня сгорела?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13036

    Fusballer > vladik12 1 час назад

    Международная обстановка не позволит. То, что сейчас происходит - цветочки!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22714

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Тонко, креативно, больно! *****!

    1
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