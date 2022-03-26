Фанаты Швейцарии во время игры с Англией потроллили сборную Италии

Болельщики сборной Швейцарии во время товарищеского матча против Англии (1:2) уделили внимание сборной Италии. Они посвятили ей шутливый баннер.

В нем показан поисковой запрос: «Италия чемпионат мира Катар 2022». Поисковая система отвечает: «Вы имели в виду: Швейцария?».

Швейцарцы в отборочной группе опередили Италию.

Итальянцы на этой неделе в стыковом матче проиграли Северной Македонии (0:1).

Италия пропустит 2-й чемпионат мира подряд.

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