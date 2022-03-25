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Капелло: «Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал еще один комментарий о невыходе Италии на ЧМ-2022.

  • Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1).
  • Команда пропустит второй чемпионат мира подряд впервые в своей истории.

«Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Это был просто не наш день. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс.

Италия вчера не играла в полную силу. Очень грустно осознавать, что мы пропускаем второй подряд чемпионат мира», – сказал Капелло.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 18:42
Комментарии12
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    Рейтинг: +1424

    Benifacto 20 минут назад

    это троллинг...Итальянцы жгут газ просто так включая все 4 камфорки))))))))паахахааахх и угарают в твиттере))))

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    Рейтинг: +211

    Stavr007 47 минут назад

    а что вы хотели услышать? то что сборная какой то мега крутой футбол показывает?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Капелло --даже Россия обыграла бы ))) Подье.бнул Россию.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +70

    olegiovchenko 2 часа назад

    За сборную не скажу,но Путин вас наизнанку вывернет!!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +82

    adekvat0726 > olegiovchenko 1 час назад

    Путин даже мой х..й на изнанку вывернуть не сможет

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +81

    Samuray_apokalipsys > adekvat0726 1 час назад

    а ты его лично просил? попроси...заодно и узнаешь...че в лужу то пукать сидеть бестолку

    3
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    Рейтинг: +152

    Nikoo > adekvat0726 1 час назад

    Маменькин сыночек, ты сначала на улицу выходи

    1
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    Рейтинг: +829

    Беспонтий 2 часа назад

    отступные быстро кончились за досрочный разрыв контракта
    930 млн рублей
    можно начинать хамить в пол силы
    и доить с кокорина кофе

    5
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    Рейтинг: +309

    заткнитемнерот 2 часа назад

    Вы нам не по калибру!

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    Рейтинг: +10558

    alex1951 2 часа назад

    Полагаю по старой памяти ,будучи тренером сборной ,
    хорошее отношение,комфорт ,хорошие деньги.....
    Вот и сказал приятное...

    0
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    Рейтинг: +5038

    AtticusFinch 2 часа назад

    Непонятно, толи подколол - толи возвысил)

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    Рейтинг: +1424

    Benifacto > AtticusFinch 2 часа назад

    аналогично)))))

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