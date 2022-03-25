Капелло: «Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал еще один комментарий о невыходе Италии на ЧМ-2022.

Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1).

Команда пропустит второй чемпионат мира подряд впервые в своей истории.

«Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Это был просто не наш день. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс.

Италия вчера не играла в полную силу. Очень грустно осознавать, что мы пропускаем второй подряд чемпионат мира», – сказал Капелло.

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