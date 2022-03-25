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Федерация футбола Италии не собирается увольнять Манчини. Сборная не вышла на ЧМ после победы на Евро

Роберто Манчини не будет уволен с поста главного тренера сборной Италии, несмотря на поражение от сборной Северной Македонии (0:1) и невыход на ЧМ-2022.

По информации Sky Sport Italia, Федерация футбола Италии хочет продолжить сотрудничество с 57-летним тренером. Однако в случае его ухода сборную может возглавить Фабио Каннаваро.

Существует вариант, при котором Каннаваро может тренировать в тандеме с Марчелло Липпи, выигравшим с Италией ЧМ-2006.

  • Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили.
  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

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Источник: Sky Sport Italia

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