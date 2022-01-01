Камоцци: «Невыход Италии на ЧМ – позор. Такому результату нет оправдания»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в стыках ЧМ-2022.

«Невыход на ЧМ — позор. Нет оправдания такому результату. Проблема не в том, что нужно менять тренера… Хватит обвинять тренеров — это футболисты выходят на поле и играют. Нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле.

Ещe нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной Италии. Давайте начнeм с того, кем мы являемся на данный момент. Восстановим сильную сборную Италии вместе с Манчини!» — сказал Камоцци.

Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

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