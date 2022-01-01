Япония и Саудовская Аравия вышли на ЧМ-2022. Уже известны 17 участников турнира

Сборная Японии одержала победу над Австралией (2:0) в 9-м тура отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную часть турнира.

Япония заняла первое место в турнирной таблице группы B азиатской квалификации. Второй стала Саудовская Аравия – она также вышла на ЧМ-2022.

На данный момент известны 17 участников чемпионата мира в Катаре.

Это Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия.

Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Россия не сыграет на турнире по решению ФИФА.

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