Хачатурянц: «Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг, но диалог с УЕФА и ФИФА есть»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о взаимодействии российского футбола с международными организациями.

«Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг. Надеюсь, нас восстановят, так как решения все принимались под давлением. Любое членство важно для статуса.

Исключение не является положительным моментом, но когда все закончится, будем надеяться на восстановление. Двери никто не закрывал.

Я не могу бросить клубы в текущей ситуации, если не будет никакого форс-мажора. Клубы выступили с инициативой, чтобы дать мне право голоса. Они на меня надеются.

Я планирую работать, пройти этот сложный период. Но мотивация резко уменьшилась, это правда. Все мои планы, 80% концепции стали неактуальными.

Мы хотели, чтобы больше наших игроков играли в Европе, чтобы к нам пришли серьeзные инвестиции с запада, чтобы у нас играли классные европейцы. Надо пытаться жить в других реалиях.

Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Пока не отменили наше приглашение в Доху. Мы должны быть на конференции в конце месяца. Очень надеюсь на то, что у Александра Валерьевича [Дюкова] долгие и деловые отношения с руководителями международных федераций.

Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в международном футболе», – сказал Хачатурянц.

Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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