Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Хачатурянц: «Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг, но диалог с УЕФА и ФИФА есть»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о взаимодействии российского футбола с международными организациями.

«Нас лишили членства в ассоциации европейских лиг. Надеюсь, нас восстановят, так как решения все принимались под давлением. Любое членство важно для статуса.

Исключение не является положительным моментом, но когда все закончится, будем надеяться на восстановление. Двери никто не закрывал.

Я не могу бросить клубы в текущей ситуации, если не будет никакого форс-мажора. Клубы выступили с инициативой, чтобы дать мне право голоса. Они на меня надеются.

Я планирую работать, пройти этот сложный период. Но мотивация резко уменьшилась, это правда. Все мои планы, 80% концепции стали неактуальными.

Мы хотели, чтобы больше наших игроков играли в Европе, чтобы к нам пришли серьeзные инвестиции с запада, чтобы у нас играли классные европейцы. Надо пытаться жить в других реалиях.

Диалог с УЕФА и ФИФА есть. Пока не отменили наше приглашение в Доху. Мы должны быть на конференции в конце месяца. Очень надеюсь на то, что у Александра Валерьевича [Дюкова] долгие и деловые отношения с руководителями международных федераций.

Личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в международном футболе», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

Регистрируйтесь и получайте бесплатную ставку 1000 рублей на любые матчи

Новости по теме
Жирков: «Расширение РПЛ видится хорошим выходом. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит»
Хачатурянц: «Более четырех месяцев велись переговоры с английским клубом, который видел участие в российском клубе» 3
Хашимото может уйти из «Ростова» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:30
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +5705

    maygli 5 минут назад

    ПИ... БОЛ.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +969

    вальтер79 17 минут назад

    какой нах. диалог когда они наш футбол послали в жопу фантазер епты

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14839

    Cleaner 23 минуты назад

    И все то у стратега Хачатурянца хорошо!..(((

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1441

    ab15488 30 минут назад

    Когда кто то вас посылает на хер это не диалог. Просто держу в курсе

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11