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Хачатурянц: «Все, кто сейчас судит в РПЛ, это честные люди»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к критике судейства в чемпионате.

«Все, кто сейчас судит, это честные люди. Нет никаких сомнений. Вопрос их подготовки и изменения трактовок. Это не их вина и беда. Стабильность очень важна.

Я понимаю все недовольства судейством, но есть ЭСК, после их решений никто уже не возмущается. Этот институт должен быть сохранeн.

Эмоции, как у Заремы и Слуцкого, нужны футболу. Без них его не существует. Но публичная критика с переходом на личности неприемлема», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:48
Комментарии10
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    Рейтинг: +969

    вальтер79 18 минут назад

    настолько честные что даже зп не получают работают на общественых началах

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    Рейтинг: +504

    Suvorov51 20 минут назад

    Считаю о судействе говорить вообще не стоит. это просто закрытая тема. промгаз все решает до начала очередного начала чемпионата.судьи до того запуганы. что смотрят в рот промгазу. а по этому такой и чемпионат и смешной шапиньон. это все виделии как бомжи выступили в европе

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    Рейтинг: +903

    ВасяК 1 час назад

    У нас и руководят честные люди!!!

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    Рейтинг: +6899

    R_a_i_n 1 час назад

    А Иванов самый честный из всех. Казарцев, так вообще красавец)

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    Рейтинг: +49295

    MaxRnD 1 час назад

    Казарцев, например ? Да, ладно ...

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    Рейтинг: +1001

    Artemka444 1 час назад

    да с таким подходом ничего не прменяется

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    Рейтинг: +3713

    raritet 1 час назад

    Да и мы так тоже думаем. Вспоминается интересный эпизод из матча ЦСКА-Зенит. У руля Газзаев. Если матч выиграет ЦСКА, то он чемпион. Аршавин и Кержаков в те годы молоденькие и такие прыткие , что оборона ЦСКА , только глядит им вслед, когда они убегают и кладут подряд 2 мяча . Оба отменяют, якобы офсайд. Там до офсайда не меньше метра , что даже слепому кроту понятно, что ЦСКА бессилен против скорости зенитовцев. А судьи , само собой честные. Ну , я так сказал бы, иногда , Толи соринка попала в оба глаза у всех арбитров, Толи , затмение какое то нашло. Кто же скажет , что они нечестные. Даже эта самая комиссия скажет.

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    Рейтинг: +6899

    R_a_i_n > raritet 1 час назад

    Ну это другие времена были, кабинетные.

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    Рейтинг: +9941

    Alekxei Z. 1 час назад

    Ну конечно , там честнейшие люди. Ошибаются порой , а кто без греха?
    Вот ЭСК и указывает им на ошибки, пальчиком грозит.
    Класс. Только вот кто очки вернёт, кто оплатит лечение того же Айртона , об этом Хачатурянц забыл сказать.
    Говорит красиво , а в сущности человек СИСТЕМЫ, ничего путного ждать не приходится.

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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Все прошли полиграф.

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