Хачатурянц: «Все, кто сейчас судит в РПЛ, это честные люди»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к критике судейства в чемпионате.

«Все, кто сейчас судит, это честные люди. Нет никаких сомнений. Вопрос их подготовки и изменения трактовок. Это не их вина и беда. Стабильность очень важна.

Я понимаю все недовольства судейством, но есть ЭСК, после их решений никто уже не возмущается. Этот институт должен быть сохранeн.

Эмоции, как у Заремы и Слуцкого, нужны футболу. Без них его не существует. Но публичная критика с переходом на личности неприемлема», – сказал Хачатурянц.

Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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