Хачатурянц: «Все, кто сейчас судит в РПЛ, это честные люди»

настолько честные что даже зп не получают работают на общественых началах
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своем отношении к критике судейства в чемпионате.
«Все, кто сейчас судит, это честные люди. Нет никаких сомнений. Вопрос их подготовки и изменения трактовок. Это не их вина и беда. Стабильность очень важна.
Я понимаю все недовольства судейством, но есть ЭСК, после их решений никто уже не возмущается. Этот институт должен быть сохранeн.
Эмоции, как у Заремы и Слуцкого, нужны футболу. Без них его не существует. Но публичная критика с переходом на личности неприемлема», – сказал Хачатурянц.
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