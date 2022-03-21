Дибала отказался продлевать контракт с «Ювентусом». Он уйдет бесплатно летом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала покинет туринский клуб по окончании сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, сегодня агент 28-летнего аргентинца провел встречу с руководством клуба. Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Дибала с большой долей вероятности покинет «Ювентус» летом в статусе свободного агента.

Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.

Он забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче сезона Серии А.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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