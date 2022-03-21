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  • Дибала отказался продлевать контракт с «Ювентусом». Он уйдет бесплатно летом

Дибала отказался продлевать контракт с «Ювентусом». Он уйдет бесплатно летом

21 марта 2022, 17:17
3

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала покинет туринский клуб по окончании сезона, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, сегодня агент 28-летнего аргентинца провел встречу с руководством клуба. Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Дибала с большой долей вероятности покинет «Ювентус» летом в статусе свободного агента.

  • Дибала в «Ювентусе» с 2015 года.
  • Он забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче сезона Серии А.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1647885670
По слухам в Барсу или МЮ
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Garrincha58
1647892119
постоянно травмированный игрочишка
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portero
1647892726
тема у футболистов пошла хорошая, получить бонус большой , потому что свободный агент...
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